UBS stuft LUFTHANSA AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa anlässlich des Kapitalmarkttages der Fluglinie mit einem Kursziel von 9,25 Euro auf "Buy" belassen. Die vorab veröffentlichten Langfristziele seien besser als erwartet ausgefallen, dürften aber von der anstehenden Präsentation des Managements abhängen, schrieb Jarrod Castle am Montag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 06:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 7,884EUR auf Tradegate (29. September 2025, 11:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Castle

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9,25

Kursziel alt: 9,25

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

