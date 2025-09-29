    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft LUFTHANSA AG auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa anlässlich des Kapitalmarkttages der Fluglinie mit einem Kursziel von 9,25 Euro auf "Buy" belassen. Die vorab veröffentlichten Langfristziele seien besser als erwartet ausgefallen, dürften aber von der anstehenden Präsentation des Managements abhängen, schrieb Jarrod Castle am Montag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 06:29 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 7,884EUR auf Tradegate (29. September 2025, 11:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Jarrod Castle
    Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 9,25
    Kursziel alt: 9,25
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,25, was eine Steigerung von +17,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft LUFTHANSA AG auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa anlässlich des Kapitalmarkttages der Fluglinie mit einem Kursziel von 9,25 Euro auf "Buy" belassen. Die vorab veröffentlichten Langfristziele seien besser als erwartet ausgefallen, dürften …