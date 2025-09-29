    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElectronic Arts AktievorwärtsNachrichten zu Electronic Arts

    Investoren wittern Chance

    Größter Buyout aller Zeiten? Diese Aktie schießt zweistellig nach oben!

    Electronic Arts steht vor einer möglichen Übernahme im Wert von 50 Milliarden Dollar. Die Aktie reagiert mit kräftigem Kurssprung und sorgt für Aufsehen.

    Für Sie zusammengefasst
    • EA vor Übernahme für 50 Milliarden Dollar, Aktie springt.
    • Investorenkonsortium verhandelt über Privatisierung.
    • Saudi-Arabien diversifiziert mit Gaming, stärkt Einfluss.
    Investoren wittern Chance - Größter Buyout aller Zeiten? Diese Aktie schießt zweistellig nach oben!
    Foto: Christoph Hardt - Panama Pictures

    Electronic Arts (EA), der Spieleentwickler hinter Erfolgsreihen wie "Battlefield", "FC" (ehemals FIFA) und "Sims", steht offenbar kurz vor dem Rückzug von der Börse. Nach Informationen von Reuters verhandelt ein Investorenkonsortium um die Private-Equity-Gesellschaft Silver Lake, den saudischen Staatsfonds Public Investment Fund (PIF) und die Investmentfirma Affinity Partners,  gegründet von Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, über eine Übernahme, die EA mit rund 50 Milliarden Dollar bewerten würde. Ein Abschluss könnte bereits diese Woche bekanntgegeben werden. Sollte die Transaktion zustande kommen, wäre sie die größte fremdfinanzierte Übernahme (Leveraged Buyout) aller Zeiten und würde den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2007 übertreffen.

    Strategische Bedeutung für EA

    Die Gespräche zur Privatisierung kommen zu einem Zeitpunkt, in dem die Spieleindustrie unter schwacher Nachfrage leidet. EA setzt stark auf Blockbuster wie "Battlefield 6" und den am vergangenen Freitag veröffentlichten Fußballtitel "FC 26", um stabile Umsätze zu sichern. Analysten sehen darin eine attraktive Basis für Investoren. "EA ist ein logisches Übernahmeziel – die Cashflows sind solide und die jährlich erscheinenden Titel schaffen berechenbare Erträge", sagte Wyatt Swanson von D.A. Davidson & Co.

    Reaktionen an den Märkten

    Die Aussicht auf den Megadeal trieb die EA-Aktie am Freitag zeitweise um fast 15 Prozent nach oben. Seit Jahresbeginn hat das Papier bereits rund 32 Prozent gewonnen. Am Freitag Abend schloss die Aktie an der New Yorker Börse mit einem Plus von 14,87 Prozent bei 193,35 US-Dollar.

    Electronic Arts

    +14,88 %
    +11,58 %
    +12,03 %
    +22,60 %
    +33,66 %
    +67,87 %
    +46,09 %
    +190,93 %
    +276.114,29 %
    ISIN:US2855121099WKN:878372

    Marktbeobachter sehen den Deal zudem als Signal für ein Wiederaufleben großer Fusionen und Übernahmen in den Vereinigten Staaten. John Waldron, Präsident von Goldman Sachs, erklärte jüngst, Vorstandschefs und Aufsichtsräte "treten wieder stärker auf den Plan", begünstigt durch sinkende Finanzierungskosten und den Druck zur Konsolidierung.

    Saudi-Arabiens Milliardenstrategie

    Besonders aufmerksam verfolgen Marktteilnehmer die Rolle des saudischen PIF. Der Staatsfonds hat über seine Tochter Savvy Games Group bereits zahlreiche Investments in der Branche getätigt. Ziel ist es, mit Hilfe von Gaming und E-Sport die Wirtschaft des Königreichs neben dem Ölgeschäft weiter zu diversifizieren und die "Vision 2030" von Kronprinz Mohammed bin Salman umzusetzen. "Für Saudi-Arabien würde der Einstieg bei EA Spiele zu einer kulturellen Infrastruktur erheben – so bedeutend wie Sport oder Film", erklärte Joost van Dreunen, Professor für Spielewirtschaft an der NYU Stern School of Business.

    Wachsende Macht privater Investoren

    Silver Lake, einer der größten technologieorientierten Private-Equity-Investoren, gilt seit Jahren als treibende Kraft bei großen Tech-Deals. Affinity Partners investiert Kapital aus Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Offiziell wollten weder EA noch die beteiligten Investoren den Bericht kommentieren.

    Die möglichen Übernahmegespräche verdeutlichen, wie sehr sich die Kräfteverhältnisse in der Spieleindustrie verschieben: Nachdem Titanen wie Activision Blizzard und Zynga durch noch größere Konzerne aufgekauft wurden, steht Investoren nur noch ein kleiner Kreis börsennotierter Unternehmen zur Verfügung.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Electronic Arts Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,48 % und einem Kurs von 162,8EUR auf Tradegate (29. September 2025, 11:07 Uhr) gehandelt.


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
