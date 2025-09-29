Milliarden-Pläne von Ölgigant enthüllt

Dabei handelt es sich um eine von mehreren Veräußerungen, von denen CEO Patrick Pouyanné erwartet, dass sie bis zum Jahresende Einnahmen in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar generieren werden, um etwa 3 Milliarden US-Dollar an Akquisitionen auszugleichen.

TotalEnergies teilte am Montag mit, dass es 50 Prozent eines Solarportfolios in Nordamerika an die Investmentfirma KKR verkaufen werde. Aus dem Verkauf sowie einer damit verbundenen Bankenrefinanzierung wird das Unternehmen 950 Millionen US-Dollar erhalten.

Die Transaktion umfasst sechs Solaranlagen mit einer Gesamtkapazität von 1,3 Gigawatt und 41 Anlagen zur dezentralen Energieerzeugung mit einer Gesamtleistung von 140 Megawatt, die sich hauptsächlich in den USA befinden, so TotalEnergies in einer Erklärung.

Das französische Unternehmen versucht seit Monaten, Anteile an US-Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien zu verkaufen. Damit soll die Rendite der grünen Investitionen steigen. Zudem will das Energieunternehmen mit dem Verkauf die Verschuldung senken, die sich im Jahr bis Juni aufgrund der schwachen Ölpreise ungefähr verdoppelt hat.

Die Nettoverschuldung des Unternehmens war auf rund 26 Milliarden US-Dollar gestiegen. In der vergangenen Woche hatte Total angekündigt, sein vierteljährliches Aktienrückkaufprogramm zu kürzen.

Vergangenen Mai hatte sich das Energieunternehmen bereits von einer Beteiligung an einem polnischen Biogasunternehmen getrennt, im vergangenen Jahr verkauften die Franzosen die Hälfte der Anteile an einem großen britischen Offshore-Windpark. Daneben hatte TotalEnergies aber weiterhin in Solar-, Wind- und Batterieprojekte investiert, unter anderem in Großbritannien, Kanada oder Deutschland.

TotalEnergies erwirbt 49-Prozent-Beteiligung an Gas-Assets

In einer separaten Ankündigung teilte das französische Unternehmen mit, dass es sich bereit erklärt habe, für einen nicht genannten Betrag einen Anteil von 49 Prozent an Erdgas produzierenden Anlagen in Oklahoma zu erwerben, die sich im Besitz von Continental Resources befinden und von diesem betrieben werden.

Die britischen Konkurrenten Shell und BP haben wegen der enttäuschenden Renditen zuletzt ihre Ambitionen im Bereich der sauberen Energien zurückgefahren. TotalEnergies treibt seine Diversifizierungsstrategie dagegen weiter voran: Der Anteil erneuerbarer Energien soll bis zum Ende des Jahrzehnts 20 Prozent betragen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion