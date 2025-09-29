    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    76 Prozent der Befragten sehen mehr Unternehmen in Krisensituationen in Deutschland (FOTO)

    München (ots) -

    - Befragte erwarten längere (62%) und komplexere (52%) Restrukturierungen; 92
    Prozent sehen daher externen Chief Restructuring Officer (CRO) positiv
    - Größte Risiken: Bürokratie (63%), Handels-/Zollkonflikte (57%) sowie
    geopolitische Spannungen und Kriege (51%)
    - 53 Prozent sehen Unternehmen nicht gut für Krisen aufgestellt

    September 2025: Die schwächelnde Konjunktur, gepaart mit Risiken durch
    Bürokratie, Handels- und Zollkonflikte sowie geopolitische Unsicherheiten,
    erhöht den ohnehin massiven Transformationsdruck auf deutsche Unternehmen
    weiter. Besonders betroffen sind Exportbranchen wie die Automobilindustrie und
    der Maschinen- und Anlagenbau. In der Folge wächst nicht nur die Zahl der
    Restrukturierungen, sondern auch ihr Umfang, ihre Komplexität und ihre Dauer.
    Dadurch sind die Steuerung und Umsetzung von Sanierungen deutlich
    anspruchsvoller geworden. Immer mehr Unternehmen setzen daher auf erfahrene
    externe Chief Restructuring Officer (CRO). Das sind die zentralen Ergebnisse der
    aktuellen Restrukturierungsstudie, für die Roland Berger seit 2001 regelmäßig
    einschlägige Experten befragt: Dieses Jahr berichten 76 Prozent der Befragten
    von einer moderaten oder sogar starken Zunahme von Restrukturierungsfällen, die
    zudem länger dauern (62%) sowie komplexer (52%) und größer (34%) geworden sind.
    Da in den meisten Unternehmen die Expertise fehlt, um solche
    Transformationsprozesse zu steuern und die gesteckten Ziele zu erreichen, sehen
    92 Prozent den Einsatz eines externen CRO positiv; 67 Prozent rechnen mit einer
    weiteren Zunahme der CRO-Mandate.

    "Die deutsche Wirtschaft steckt in einer beispiellosen Umbruchphase", sagt
    Alexander Müller, Partner bei Roland Berger. "Selbst derzeit noch stabile
    Unternehmen geraten zunehmend unter Druck durch immer komplexere Markt- und
    Wettbewerbsbedingungen sowie die unsichere geopolitische Situation. Viele
    Branchen arbeiten bereits an ihrer Transformation, doch der größte Teil des
    Weges liegt noch vor den Unternehmen. Viele werden sich in den kommenden Jahren
    strukturell neu ausrichten müssen, bis hin zum Abschied von bestehenden
    Geschäftsmodellen und der Entwicklung neuer."

    Die befragten rund 140 Experten kommen aus den Bereichen Bankwesen,
    Insolvenzverwaltung, Private Equity, Sanierungsberatung und Unternehmensführung.
    Aus ihrer Sicht liegt der größte Risikofaktor für die deutsche Wirtschaft wie im
    Vorjahr im Bereich Bürokratie und Regulierung (63%), dahinter folgen der
    erstmals abgefragte Faktor Handels- und Zollkonflikte (57%) sowie geopolitische
    Spannungen und Kriege (51%). Diese internationalen Risiken betreffen
