Roland Berger-Restrukturierungsstudie
76 Prozent der Befragten sehen mehr Unternehmen in Krisensituationen in Deutschland (FOTO)
München (ots) -
- Befragte erwarten längere (62%) und komplexere (52%) Restrukturierungen; 92
Prozent sehen daher externen Chief Restructuring Officer (CRO) positiv
- Größte Risiken: Bürokratie (63%), Handels-/Zollkonflikte (57%) sowie
geopolitische Spannungen und Kriege (51%)
- 53 Prozent sehen Unternehmen nicht gut für Krisen aufgestellt
September 2025: Die schwächelnde Konjunktur, gepaart mit Risiken durch
Bürokratie, Handels- und Zollkonflikte sowie geopolitische Unsicherheiten,
erhöht den ohnehin massiven Transformationsdruck auf deutsche Unternehmen
weiter. Besonders betroffen sind Exportbranchen wie die Automobilindustrie und
der Maschinen- und Anlagenbau. In der Folge wächst nicht nur die Zahl der
Restrukturierungen, sondern auch ihr Umfang, ihre Komplexität und ihre Dauer.
Dadurch sind die Steuerung und Umsetzung von Sanierungen deutlich
anspruchsvoller geworden. Immer mehr Unternehmen setzen daher auf erfahrene
externe Chief Restructuring Officer (CRO). Das sind die zentralen Ergebnisse der
aktuellen Restrukturierungsstudie, für die Roland Berger seit 2001 regelmäßig
einschlägige Experten befragt: Dieses Jahr berichten 76 Prozent der Befragten
von einer moderaten oder sogar starken Zunahme von Restrukturierungsfällen, die
zudem länger dauern (62%) sowie komplexer (52%) und größer (34%) geworden sind.
Da in den meisten Unternehmen die Expertise fehlt, um solche
Transformationsprozesse zu steuern und die gesteckten Ziele zu erreichen, sehen
92 Prozent den Einsatz eines externen CRO positiv; 67 Prozent rechnen mit einer
weiteren Zunahme der CRO-Mandate.
"Die deutsche Wirtschaft steckt in einer beispiellosen Umbruchphase", sagt
Alexander Müller, Partner bei Roland Berger. "Selbst derzeit noch stabile
Unternehmen geraten zunehmend unter Druck durch immer komplexere Markt- und
Wettbewerbsbedingungen sowie die unsichere geopolitische Situation. Viele
Branchen arbeiten bereits an ihrer Transformation, doch der größte Teil des
Weges liegt noch vor den Unternehmen. Viele werden sich in den kommenden Jahren
strukturell neu ausrichten müssen, bis hin zum Abschied von bestehenden
Geschäftsmodellen und der Entwicklung neuer."
Die befragten rund 140 Experten kommen aus den Bereichen Bankwesen,
Insolvenzverwaltung, Private Equity, Sanierungsberatung und Unternehmensführung.
Aus ihrer Sicht liegt der größte Risikofaktor für die deutsche Wirtschaft wie im
Vorjahr im Bereich Bürokratie und Regulierung (63%), dahinter folgen der
erstmals abgefragte Faktor Handels- und Zollkonflikte (57%) sowie geopolitische
Spannungen und Kriege (51%). Diese internationalen Risiken betreffen
