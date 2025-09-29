76 Prozent der Befragten sehen mehr Unternehmen in Krisensituationen in Deutschland (FOTO)

München (ots) -- Befragte erwarten längere (62%) und komplexere (52%) Restrukturierungen; 92Prozent sehen daher externen Chief Restructuring Officer (CRO) positiv- Größte Risiken: Bürokratie (63%), Handels-/Zollkonflikte (57%) sowiegeopolitische Spannungen und Kriege (51%)- 53 Prozent sehen Unternehmen nicht gut für Krisen aufgestelltSeptember 2025: Die schwächelnde Konjunktur, gepaart mit Risiken durchBürokratie, Handels- und Zollkonflikte sowie geopolitische Unsicherheiten,erhöht den ohnehin massiven Transformationsdruck auf deutsche Unternehmenweiter. Besonders betroffen sind Exportbranchen wie die Automobilindustrie undder Maschinen- und Anlagenbau. In der Folge wächst nicht nur die Zahl derRestrukturierungen, sondern auch ihr Umfang, ihre Komplexität und ihre Dauer.Dadurch sind die Steuerung und Umsetzung von Sanierungen deutlichanspruchsvoller geworden. Immer mehr Unternehmen setzen daher auf erfahreneexterne Chief Restructuring Officer (CRO). Das sind die zentralen Ergebnisse deraktuellen Restrukturierungsstudie, für die Roland Berger seit 2001 regelmäßigeinschlägige Experten befragt: Dieses Jahr berichten 76 Prozent der Befragtenvon einer moderaten oder sogar starken Zunahme von Restrukturierungsfällen, diezudem länger dauern (62%) sowie komplexer (52%) und größer (34%) geworden sind.Da in den meisten Unternehmen die Expertise fehlt, um solcheTransformationsprozesse zu steuern und die gesteckten Ziele zu erreichen, sehen92 Prozent den Einsatz eines externen CRO positiv; 67 Prozent rechnen mit einerweiteren Zunahme der CRO-Mandate."Die deutsche Wirtschaft steckt in einer beispiellosen Umbruchphase", sagtAlexander Müller, Partner bei Roland Berger. "Selbst derzeit noch stabileUnternehmen geraten zunehmend unter Druck durch immer komplexere Markt- undWettbewerbsbedingungen sowie die unsichere geopolitische Situation. VieleBranchen arbeiten bereits an ihrer Transformation, doch der größte Teil desWeges liegt noch vor den Unternehmen. Viele werden sich in den kommenden Jahrenstrukturell neu ausrichten müssen, bis hin zum Abschied von bestehendenGeschäftsmodellen und der Entwicklung neuer."Die befragten rund 140 Experten kommen aus den Bereichen Bankwesen,Insolvenzverwaltung, Private Equity, Sanierungsberatung und Unternehmensführung.Aus ihrer Sicht liegt der größte Risikofaktor für die deutsche Wirtschaft wie imVorjahr im Bereich Bürokratie und Regulierung (63%), dahinter folgen dererstmals abgefragte Faktor Handels- und Zollkonflikte (57%) sowie geopolitischeSpannungen und Kriege (51%). Diese internationalen Risiken betreffen