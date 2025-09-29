UBS stuft SAINT GOBAIN auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Neutral" belassen. Der Umsatz dürfte um 1,8 Prozent gesunken sein, schrieb Marcus Cole am Freitag in seinem Ausblick. Die Jahresziele sollte der Baustoffkonzern bestätigen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 18:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 91,46EUR auf Tradegate (29. September 2025, 09:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Marcus Cole
Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 97
Kursziel alt: 97
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
