    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Helaba auf SIBOS 2025

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starke Partnerin im Zahlungsverkehr der Zukunft

    Frankfurt am Main (ots) - Die Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen) demonstriert
    vom 29. September bis 2. Oktober 2025 auf der renommierten Finanzplattform SIBOS
    in Frankfurt ihre führende Rolle im Zahlungsverkehr. Als einer der größten
    Zahlungsverkehrsdienstleister Deutschlands und starke Partnerin der
    Sparkassenfinanzgruppe ist die Helaba mit einem eigenen Stand vertreten. Dort
    wird die Landesbank dem Fachpublikum zudem ihre Expertise im weltweiten
    Außenhandel, bei syndizierten Transaktionen in den Produktbereichen Export-,
    Supply Chain-, Commercial Real Estate- und Transport Finance sowie im
    Kapitalmarkt präsentieren.

    Helaba bündelt den Auslandszahlungsverkehr für Großteil der Sparkassen

    Mit ca. 11,6 Mrd. Kundentransaktionen und einem Volumen von etwa 6 Billionen
    Euro gehört die Helaba zu den Marktführern im Zahlungsverkehr. Europaweit ist
    sie größter Einreicher bei der EBA Clearing. Bundesweit nutzen schon heute 80
    Prozent aller deutschen Sparkassen die Helaba als zentralen Zugang zu
    internationalen Clearinghäusern und Zahlungsdienstleistern. Ab Februar 2026 wird
    die Helaba über den Helaba-Swift Code die Auslands-Transaktionen der
    Sparkassen-Finanzgruppe bündeln. Mehr als 240 Sparkassen haben das Angebot der
    Helaba bereits angenommen. Dank ihres umfangreichen Portfolios im Cash
    Management positioniert sich die Helaba nicht nur als strategische Partnerin im
    internationalen Zahlungsverkehr, sondern auch als das Gesicht der
    Sparkassen-Finanzgruppe in der globalen Finanzwelt.

    "Mit diesem Schritt stärken wir die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der
    deutschen Sparkassen und ihrer Kunden und vertreten ihre Interessen im
    internationalen Kontext", betont Thomas Groß, CEO der Helaba. "Wir freuen uns,
    unter anderem dieses zukunftsweisende Modell auf der SIBOS 2025 einem
    internationalen Fachpublikum vorzustellen."

    Besuchen Sie die Helaba am Stand I 054, Halle 3.1, auf der SIBOS 2025 und
    erfahren Sie mehr über innovative Lösungen für den internationalen
    Zahlungsverkehr und über das Helaba-Netzwerk von Korrespondenzbanken in 160
    Ländern.

    Über das Cash Management der Helaba:

    Als größter SEPA-Clearer der Sparkassen-Finanzgruppe und einer der größten
    Zahlungsverkehrsabwickler in Deutschland bietet die Helaba Unternehmen,
    institutionellen Kunden und der öffentlichen Hand ein breites Spektrum an
    Leistungen im Zahlungsverkehr, in der Kontoführung und im Kartengeschäft. Mit
    innovativen Lösungen unterstützt die Landesbank beim Management von Liquidität
    und der Optimierung von Zahlungsverkehrsprozessen.

    Pressekontakt:

    Rolf Benders
    Kommunikation und Marketing

    Helaba
    Landesbank Hessen-Thüringen
    Girozentrale
    MAIN TOWER
    Neue Mainzer Str. 52-58
    60311 Frankfurt
    Tel.: 069/9132-2877
    e-mail: mailto:rolf.benders@helaba.de
    Internet: http://www.helaba.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55060/6127110
    OTS: Helaba
    ISIN: DE000HLB0A20




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    Helaba auf SIBOS 2025 Starke Partnerin im Zahlungsverkehr der Zukunft Die Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen) demonstriert vom 29. September bis 2. Oktober 2025 auf der renommierten Finanzplattform SIBOS in Frankfurt ihre führende Rolle im Zahlungsverkehr. Als einer der größten Zahlungsverkehrsdienstleister …