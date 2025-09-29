Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 29.09.25
Foto: Christophe Gateau - dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 29.09.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist NASDAQ 100 (+0,59 %) genz vorne. Gefolgt von MTU Aero Engines AG (+0,70 %), Schneider Electric SE (-0,19 %), Airbus Group SE (+0,44 %), Tesla (+0,56 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Tesla
|PL08N5
|Short
|10,28
|136,80 Tsd.
|DAX Performance
|DY761E
|Long
|18,60
|129,00 Tsd.
|Infineon Technologies AG
|VP3W4C
|Long
|2,62
|100,07 Tsd.
|Rheinmetall AG
|DU3EUN
|Long
|19,12
|98,25 Tsd.
|Silber
|FA7RQW
|Short
|8,04
|89,08 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|NASDAQ 100
|PZ07UV
|Long
|0,00
|1,04 Mio.
|Gold
|SX1BYZ
|Long
|0,00
|93,63 Tsd.
|S&P 500
|PG90SJ
|Long
|0,00
|41,28 Tsd.
|Apple Inc.
|SU26T7
|Long
|0,00
|22,19 Tsd.
|BASF SE
|PC3Y89
|Long
|0,00
|20,88 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|MTU Aero Engines AG
|
Classic
|FA00L4
|219,11 Tsd.
|Schneider Electric SE
|
Classic
|DY1YCY
|200,35 Tsd.
|Airbus Group SE
|
Classic
|SY2AMB
|163,26 Tsd.
|Bayer AG
|
Sonstige
|A33EYW
|112,92 Tsd.
|Continental,Volkswagen AG Vz
|
Sonstige
|PZ9RLY
|105,88 Tsd.
