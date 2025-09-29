    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Umsatzspitzenreiter

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 29.09.25

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 29.09.25
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 29.09.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist NASDAQ 100 (+0,59 %) genz vorne. Gefolgt von MTU Aero Engines AG (+0,70 %), Schneider Electric SE (-0,19 %), Airbus Group SE (+0,44 %), Tesla (+0,56 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    Tesla PL08N5 Short 10,28 136,80 Tsd.
    DAX Performance DY761E Long 18,60 129,00 Tsd.
    Infineon Technologies AG VP3W4C Long 2,62 100,07 Tsd.
    Rheinmetall AG DU3EUN Long 19,12 98,25 Tsd.
    Silber FA7RQW Short 8,04 89,08 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    NASDAQ 100 PZ07UV Long 0,00 1,04 Mio.
    Gold SX1BYZ Long 0,00 93,63 Tsd.
    S&P 500 PG90SJ Long 0,00 41,28 Tsd.
    Apple Inc. SU26T7 Long 0,00 22,19 Tsd.
    BASF SE PC3Y89 Long 0,00 20,88 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    MTU Aero Engines AG
    Classic
    		FA00L4 219,11 Tsd.
    Schneider Electric SE
    Classic
    		DY1YCY 200,35 Tsd.
    Airbus Group SE
    Classic
    		SY2AMB 163,26 Tsd.
    Bayer AG
    Sonstige
    		A33EYW 112,92 Tsd.
    Continental,Volkswagen AG Vz
    Sonstige
    		PZ9RLY 105,88 Tsd.



    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 29.09.25 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 29.09.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.