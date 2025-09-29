VITAKO präsentiert Programmhighlights für die Smart Country Convention 2025

Berlin (ots) - VITAKO (Bundes-Arbeitsgemeinschaft der KommunalenIT-Dienstleister) auf der Smart Country Convention (SCCON) 2025: Gemeinsam mitsechs Mitgliedern und in Kooperation mit govdigital präsentiert sich VITAKOerneut als zentrale Akteurin der kommunalen Digitalisierung. Vom 30. Septemberbis 2. Oktober lädt VITAKO am Gemeinschaftsstand in hub27 (Stand 406) zumAustausch über digitale Souveränität, kommunale Praxislösungen und strategischeKooperationen - sicht- und erlebbar in Panels, Workshops und Abendformaten.Ergänzend finden hochinteressante Programmpunkte von VITAKO wie dieArena-Stage-Veranstaltung zur digitalen Souveränität, die Master Class zukommunalen KI-Strategien sowie der Workshop zur Cybersicherheit auf der SCCONstattNach dem erfolgreichen Auftritt auf der Smart Country Convention (SCCON) 2024,der VITAKOs Position als führende Stimme der kommunalen IT-Dienstleisterfestigte, setzt die Bundes-Arbeitsgemeinschaft diesen Weg 2025 fort. Zum drittenMal ist VITAKO als institutionelle Partnerin auf der SCCON vertreten undunterstreicht damit ihre zentrale Rolle im kommunalen Digitalraum. Mit sechsihrer Mitglieder - ekom21, KDN, PROSOZ, BIT Bremerhaven, Komm.ONE und OWL-IT -empfängt VITAKO vom 30. September bis zum 2. Oktober Fachbesucherinnen undFachbesucher am Gemeinschaftsstand (hub27, Stand 406). Gemeinsam mit ihrendiesjährigen Standpartnern bildet die Bundes-Arbeitsgemeinschaft eine starkePräsenz kommunaler IT-Kompetenz.Der Gemeinschaftsstand ist in diesem Jahr zugleich ein Kooperationsstand mitgovdigital: VITAKO und govdigital teilen sich die Standfläche und setzen mitdieser Kooperation ein Zeichen für partnerschaftliches Zusammenwirken in deröffentlichen Digitalisierung. Die gemeinsame Präsenz wird so zur Drehscheibe fürImpulse, Vorhaben und Kooperationen. Zugleich entsteht eine Plattform fürIdeenaustausch, Umsetzungserfahrungen und Netzwerkbildung - sowohl imTagesverlauf als auch bei den Abendempfängen in offener, kollegialer Atmosphäre."Was VITAKO als institutionelle Partnerin der Smart Country Convention 2025auszeichnet, ist nicht der Einzelauftritt, sondern das Zusammenspiel. Die SCCONist für uns eine Plattform für strategischen Dialog, für digitalpolitischeAusrichtung, für fachliche Einordnung - und für gemeinsames Handeln. Mit unseremGemeinschaftsstand mitsamt sechs starken VITAKO-Mitgliedern zeigen wir, wieleistungsfähig kommunale IT in kooperativen Strukturen ist - sichtbar, praxisnahund nachhaltig wirksam. Formate wie das Arena-Panel zur digitalen Souveränitätoder das Abendpanel zum Deutschland-Stack mit unseren Vorständen KerstinPliquett (KDN) und Dr. Johann Bizer (Dataport) machen deutlich, welchen Wert