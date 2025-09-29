    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Vernetzt. Kommunal. Relevant

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    VITAKO präsentiert Programmhighlights für die Smart Country Convention 2025

    Berlin (ots) - VITAKO (Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen
    IT-Dienstleister) auf der Smart Country Convention (SCCON) 2025: Gemeinsam mit
    sechs Mitgliedern und in Kooperation mit govdigital präsentiert sich VITAKO
    erneut als zentrale Akteurin der kommunalen Digitalisierung. Vom 30. September
    bis 2. Oktober lädt VITAKO am Gemeinschaftsstand in hub27 (Stand 406) zum
    Austausch über digitale Souveränität, kommunale Praxislösungen und strategische
    Kooperationen - sicht- und erlebbar in Panels, Workshops und Abendformaten.
    Ergänzend finden hochinteressante Programmpunkte von VITAKO wie die
    Arena-Stage-Veranstaltung zur digitalen Souveränität, die Master Class zu
    kommunalen KI-Strategien sowie der Workshop zur Cybersicherheit auf der SCCON
    statt

    Nach dem erfolgreichen Auftritt auf der Smart Country Convention (SCCON) 2024,
    der VITAKOs Position als führende Stimme der kommunalen IT-Dienstleister
    festigte, setzt die Bundes-Arbeitsgemeinschaft diesen Weg 2025 fort. Zum dritten
    Mal ist VITAKO als institutionelle Partnerin auf der SCCON vertreten und
    unterstreicht damit ihre zentrale Rolle im kommunalen Digitalraum. Mit sechs
    ihrer Mitglieder - ekom21, KDN, PROSOZ, BIT Bremerhaven, Komm.ONE und OWL-IT -
    empfängt VITAKO vom 30. September bis zum 2. Oktober Fachbesucherinnen und
    Fachbesucher am Gemeinschaftsstand (hub27, Stand 406). Gemeinsam mit ihren
    diesjährigen Standpartnern bildet die Bundes-Arbeitsgemeinschaft eine starke
    Präsenz kommunaler IT-Kompetenz.

    Der Gemeinschaftsstand ist in diesem Jahr zugleich ein Kooperationsstand mit
    govdigital: VITAKO und govdigital teilen sich die Standfläche und setzen mit
    dieser Kooperation ein Zeichen für partnerschaftliches Zusammenwirken in der
    öffentlichen Digitalisierung. Die gemeinsame Präsenz wird so zur Drehscheibe für
    Impulse, Vorhaben und Kooperationen. Zugleich entsteht eine Plattform für
    Ideenaustausch, Umsetzungserfahrungen und Netzwerkbildung - sowohl im
    Tagesverlauf als auch bei den Abendempfängen in offener, kollegialer Atmosphäre.

    "Was VITAKO als institutionelle Partnerin der Smart Country Convention 2025
    auszeichnet, ist nicht der Einzelauftritt, sondern das Zusammenspiel. Die SCCON
    ist für uns eine Plattform für strategischen Dialog, für digitalpolitische
    Ausrichtung, für fachliche Einordnung - und für gemeinsames Handeln. Mit unserem
    Gemeinschaftsstand mitsamt sechs starken VITAKO-Mitgliedern zeigen wir, wie
    leistungsfähig kommunale IT in kooperativen Strukturen ist - sichtbar, praxisnah
    und nachhaltig wirksam. Formate wie das Arena-Panel zur digitalen Souveränität
    oder das Abendpanel zum Deutschland-Stack mit unseren Vorständen Kerstin
    Pliquett (KDN) und Dr. Johann Bizer (Dataport) machen deutlich, welchen Wert
    Seite 1 von 2 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Vernetzt. Kommunal. Relevant VITAKO präsentiert Programmhighlights für die Smart Country Convention 2025 VITAKO (Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister) auf der Smart Country Convention (SCCON) 2025: Gemeinsam mit sechs Mitgliedern und in Kooperation mit govdigital präsentiert sich VITAKO erneut als zentrale Akteurin der kommunalen …