Vernetzt. Kommunal. Relevant
VITAKO präsentiert Programmhighlights für die Smart Country Convention 2025
Berlin (ots) - VITAKO (Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen
IT-Dienstleister) auf der Smart Country Convention (SCCON) 2025: Gemeinsam mit
sechs Mitgliedern und in Kooperation mit govdigital präsentiert sich VITAKO
erneut als zentrale Akteurin der kommunalen Digitalisierung. Vom 30. September
bis 2. Oktober lädt VITAKO am Gemeinschaftsstand in hub27 (Stand 406) zum
Austausch über digitale Souveränität, kommunale Praxislösungen und strategische
Kooperationen - sicht- und erlebbar in Panels, Workshops und Abendformaten.
Ergänzend finden hochinteressante Programmpunkte von VITAKO wie die
Arena-Stage-Veranstaltung zur digitalen Souveränität, die Master Class zu
kommunalen KI-Strategien sowie der Workshop zur Cybersicherheit auf der SCCON
statt
Nach dem erfolgreichen Auftritt auf der Smart Country Convention (SCCON) 2024,
der VITAKOs Position als führende Stimme der kommunalen IT-Dienstleister
festigte, setzt die Bundes-Arbeitsgemeinschaft diesen Weg 2025 fort. Zum dritten
Mal ist VITAKO als institutionelle Partnerin auf der SCCON vertreten und
unterstreicht damit ihre zentrale Rolle im kommunalen Digitalraum. Mit sechs
ihrer Mitglieder - ekom21, KDN, PROSOZ, BIT Bremerhaven, Komm.ONE und OWL-IT -
empfängt VITAKO vom 30. September bis zum 2. Oktober Fachbesucherinnen und
Fachbesucher am Gemeinschaftsstand (hub27, Stand 406). Gemeinsam mit ihren
diesjährigen Standpartnern bildet die Bundes-Arbeitsgemeinschaft eine starke
Präsenz kommunaler IT-Kompetenz.
Der Gemeinschaftsstand ist in diesem Jahr zugleich ein Kooperationsstand mit
govdigital: VITAKO und govdigital teilen sich die Standfläche und setzen mit
dieser Kooperation ein Zeichen für partnerschaftliches Zusammenwirken in der
öffentlichen Digitalisierung. Die gemeinsame Präsenz wird so zur Drehscheibe für
Impulse, Vorhaben und Kooperationen. Zugleich entsteht eine Plattform für
Ideenaustausch, Umsetzungserfahrungen und Netzwerkbildung - sowohl im
Tagesverlauf als auch bei den Abendempfängen in offener, kollegialer Atmosphäre.
"Was VITAKO als institutionelle Partnerin der Smart Country Convention 2025
auszeichnet, ist nicht der Einzelauftritt, sondern das Zusammenspiel. Die SCCON
ist für uns eine Plattform für strategischen Dialog, für digitalpolitische
Ausrichtung, für fachliche Einordnung - und für gemeinsames Handeln. Mit unserem
Gemeinschaftsstand mitsamt sechs starken VITAKO-Mitgliedern zeigen wir, wie
leistungsfähig kommunale IT in kooperativen Strukturen ist - sichtbar, praxisnah
und nachhaltig wirksam. Formate wie das Arena-Panel zur digitalen Souveränität
oder das Abendpanel zum Deutschland-Stack mit unseren Vorständen Kerstin
Pliquett (KDN) und Dr. Johann Bizer (Dataport) machen deutlich, welchen Wert
