Lenzing prüft Indonesien-Werk: Einsparungen & 2025 EBITDA-Ziel gesichert
Lenzing AG richtet den Blick nach vorn: Durch strategische Entscheidungen und Investitionen soll die Zukunft gesichert und die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden.
Foto: Lenzing Group
- Lenzing AG hat eine strategische Überprüfung der Produktionsstätte in Indonesien eingeleitet, einschließlich der Option eines möglichen Verkaufs, um sich auf margenstärkere High-Performance-Markenfasern zu konzentrieren.
- Es wird mit Wertminderungsaufwendungen für langfristige Vermögenswerte in Höhe von bis zu EUR 100 Mio. gerechnet, die das EBIT und den Jahresüberschuss negativ beeinflussen, jedoch keine Auswirkungen auf das EBITDA haben.
- Zur Verbesserung der Kostenstruktur und operativen Effizienz wird ein Personalabbau von etwa 300 Stellen am Hauptsitz in Lenzing durchgeführt, was ab 2026 jährliche Einsparungen von mindestens EUR 25 Mio. bringt.
- Die Internationalisierung in Asien und Nordamerika führt bis Ende 2027 zu einem weiteren Abbau von etwa 300 Stellen in Lenzing, mit jährlichen Gesamteinsparungen von mehr als EUR 45 Mio.
- Ein Investitionspaket von über EUR 100 Mio. wurde geschnürt, um die Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität der Standorte in Österreich bis Ende 2027 zu sichern.
- Der Vorstand bestätigt den EBITDA-Ausblick für 2025 und strebt ein EBITDA von rund EUR 550 Mio. für 2027 an, vorausgesetzt, das Marktumfeld bleibt stabil.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Lenzing ist am 06.11.2025.
Der Kurs von Lenzing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,68 % im Plus.
