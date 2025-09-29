    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKloeckner AktievorwärtsNachrichten zu Kloeckner

    Klöckner & Co mit weiterem Erholungsversuch - Verkäufe in USA

    Für Sie zusammengefasst
    • KlöCo-Aktien steigen um fast 4% auf 5,85 Euro.
    • Verkauf von US-Standorten stärkt Ertragsprofil.
    • Strategische Umschichtung in höherwertige Geschäfte.
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Klöckner & Co (KlöCo) haben am Montag einen erneuten Erholungsversuch gestartet. Die Papiere des Stahlhändlers waren im frühen Handel um fast vier Prozent auf 5,85 Euro geklettert. Dies war der höchste Stand seit Anfang September. Am Markt kam damit der Verkauf von acht US-Distributionsstandorten gut an.

    Zuletzt stand bei den Anteilsscheinen von Klöckner & Co noch ein Plus von 2,7 Prozent zu Buche. Dies bescherte ihnen einen der vorderen Plätze im moderat steigenden Nebenwerte-Index SDax .

    Mit der Umschichtung von Kapital aus dem Distributionsgeschäft in das sogenannte höherwertige Geschäft, wo Klöckner den Stahl vor dem Verkauf noch bearbeitet, und das Service-Center-Geschäft will Klöckner & Co seine Abhängigkeit von volatilen Rohstoffmärkten weiter verringern. In dem Geschäft mit Verteilzentren kauft Klöckner lediglich den Stahl von Produzenten und verkauft ihn später weiter. Durch die Schritte werde zudem das Ertragsprofil des Unternehmens gestärkt, hieß es weiter.

    Der Deal sei eine strategisch sinnvolle Entscheidung, schrieb denn auch Experte Christian Cohrs vom Analysehaus Warburg Research. Es werde Kapital freigesetzt, das nun in margenstärkere Projekte reinvestiert werden könne.

    Am Freitag waren KlöCo-Papiere zwischenzeitlich schon einmal stark gestiegen. Auslöser war ein Pressebericht, der den Anlegern Hoffnung auf Schutzzölle vor China-Importen machte. Die Kursgewinne waren allerdings letztlich größtenteils wieder zusammengeschmolzen. Damit waren die Aktien zurück in ihrer Handelsrange auf dem tiefsten Niveau seit Februar.

    Mit den Kursgewinnen am Montag haben die KlöCo-Aktien nun einen neuerlichen Befreiungsversuch gestartet. Unterstützt wird dieser durch das bereits am Freitag aufgehellte Chartbild. Zum Wochenschluss war der Kurs über die 21-Tage-Durchschnittslinie gesprungen, die den kurzfristigen Trend beschreibt./la/gl/stk

    Kloeckner

    +4,09 %
    +5,46 %
    -2,53 %
    -3,50 %
    +10,50 %
    -27,44 %
    +12,87 %
    -16,81 %
    -62,36 %
    ISIN:DE000KC01000WKN:KC0100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie

    Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 16.882 auf Ariva Indikation (29. September 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +5,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 587,53 Mio..

    Kloeckner zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der Kloeckner Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +2,39 %/+36,52 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
