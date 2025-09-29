AKTIE IM FOKUS
Klöckner & Co mit weiterem Erholungsversuch - Verkäufe in USA
- KlöCo-Aktien steigen um fast 4% auf 5,85 Euro.
- Verkauf von US-Standorten stärkt Ertragsprofil.
- Strategische Umschichtung in höherwertige Geschäfte.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Klöckner & Co (KlöCo) haben am Montag einen erneuten Erholungsversuch gestartet. Die Papiere des Stahlhändlers waren im frühen Handel um fast vier Prozent auf 5,85 Euro geklettert. Dies war der höchste Stand seit Anfang September. Am Markt kam damit der Verkauf von acht US-Distributionsstandorten gut an.
Zuletzt stand bei den Anteilsscheinen von Klöckner & Co noch ein Plus von 2,7 Prozent zu Buche. Dies bescherte ihnen einen der vorderen Plätze im moderat steigenden Nebenwerte-Index SDax .
Mit der Umschichtung von Kapital aus dem Distributionsgeschäft in das sogenannte höherwertige Geschäft, wo Klöckner den Stahl vor dem Verkauf noch bearbeitet, und das Service-Center-Geschäft will Klöckner & Co seine Abhängigkeit von volatilen Rohstoffmärkten weiter verringern. In dem Geschäft mit Verteilzentren kauft Klöckner lediglich den Stahl von Produzenten und verkauft ihn später weiter. Durch die Schritte werde zudem das Ertragsprofil des Unternehmens gestärkt, hieß es weiter.
Der Deal sei eine strategisch sinnvolle Entscheidung, schrieb denn auch Experte Christian Cohrs vom Analysehaus Warburg Research. Es werde Kapital freigesetzt, das nun in margenstärkere Projekte reinvestiert werden könne.
Am Freitag waren KlöCo-Papiere zwischenzeitlich schon einmal stark gestiegen. Auslöser war ein Pressebericht, der den Anlegern Hoffnung auf Schutzzölle vor China-Importen machte. Die Kursgewinne waren allerdings letztlich größtenteils wieder zusammengeschmolzen. Damit waren die Aktien zurück in ihrer Handelsrange auf dem tiefsten Niveau seit Februar.
Mit den Kursgewinnen am Montag haben die KlöCo-Aktien nun einen neuerlichen Befreiungsversuch gestartet. Unterstützt wird dieser durch das bereits am Freitag aufgehellte Chartbild. Zum Wochenschluss war der Kurs über die 21-Tage-Durchschnittslinie gesprungen, die den kurzfristigen Trend beschreibt./la/gl/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie
Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 16.882 auf Ariva Indikation (29. September 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +5,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 587,53 Mio..
Kloeckner zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der Kloeckner Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +2,39 %/+36,52 % bedeutet.
Kaufargumente: Klöckner ist stark in Nordamerika, digitalisiert den Stahlhandel und zahlt solide Dividende. Aktie unterbewertet, Kursziel laut Analysten bei 8–9 €.
Lohs Ambitionen: Hält über 40 %, will mehr. Sein erneuter Einstieg stabilisiert den Kurs und zeigt langfristiges Vertrauen.
Die Aktie ist rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 7,92 Euro B. Analysten sehen ein durchschnittliches Kursziel von 7,70 Euro, was einem möglichen Aufwärtspotenzial von über 37 % entspricht
Ich bin hier mit Unterbrechungen seit dem Jahr 1998 Aktionär - also jetzt 27 lange Jahre. 2007 stand die Aktie noch um 50 Euro. Es ist einfach ein Trauerspiel was hier gemacht wird. Ist ein Markt von den Gewinnaussichten her aufgrund eines ruinösen Wettbewerbs praktisch tot, dann muss man auch mal umsatteln in neue Geschäftsfelder. Das wird hier einfach nicht gemacht. Man hält stur am Metallhandel und an der Anarbeitung dafür fest. Man zieht sich zwar aus verlustreichen Ländern zurück - aber geht in neue Länder die einige Jahre später neue Verlustquellen werden. Man gewinnt also nichts. Einer Restrukturierung folgt die nächste - ohne erkennbaren positiven Ergebniseffekt.
Dazu kommt die permanente Schönfärberei. Man kann doch nicht einen Quartalsverlust von 28 Millionen Euro mit einer fast Verdreifachung des operativen Geldabflusses als solides Ergebnis bezeichnen, wie man es heute gemacht hat. Und erst recht nicht angesichts dramatischer Verschlechterungen in den USA, wo ganz viele Firmen ihre Prognosen zurücknehmen und das Schlimmste für ihr Geschäft erwarten, noch in Optimismus machen. Das Management scheint mir viel zu sehr in seiner Blase gefangen zu sein.