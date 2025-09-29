161 0 Kommentare Lenzing AG: Starke Strategie für mehr Wettbewerbsfähigkeit im Markt

Lenzing AG setzt auf Innovation und Anpassung, um in einem herausfordernden globalen Marktumfeld zu bestehen. Mit einem klaren Fokus auf margenstarke Marktsegmente und Premiumfasern wird die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt. Geplante Investitionen von über 100 Millionen Euro in österreichische Standorte sichern die Zukunft. Eine strategische Überprüfung der indonesischen Produktionsstätte führt zu einer Abschreibung. Personalabbau in Österreich verbessert die Kostenstruktur und spart jährlich über 45 Millionen Euro. Eine Energieverbrauchsreduktion um mehr als fünf Prozent an allen Standorten wird angestrebt. Der Vorstand bestätigt den EBITDA-Ausblick für 2025 und strebt 550 Millionen Euro für 2027 an.

