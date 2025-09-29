Lenzing AG: Starke Strategie für mehr Wettbewerbsfähigkeit im Markt
Lenzing AG setzt auf Innovation und Anpassung, um in einem herausfordernden globalen Marktumfeld zu bestehen. Mit einem klaren Fokus auf margenstarke Marktsegmente und Premiumfasern wird die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt. Geplante Investitionen von über 100 Millionen Euro in österreichische Standorte sichern die Zukunft. Eine strategische Überprüfung der indonesischen Produktionsstätte führt zu einer Abschreibung. Personalabbau in Österreich verbessert die Kostenstruktur und spart jährlich über 45 Millionen Euro. Eine Energieverbrauchsreduktion um mehr als fünf Prozent an allen Standorten wird angestrebt. Der Vorstand bestätigt den EBITDA-Ausblick für 2025 und strebt 550 Millionen Euro für 2027 an.
- Lenzing AG entwickelt ihre Strategie weiter, um ihre Wettbewerbsfähigkeit in einem schwierigen globalen Umfeld zu stärken, mit Fokus auf margenstarke Marktsegmente und Premiumfasern.
- Geplante strategische Investitionen von über EUR 100 Mio. in österreichische Standorte, um deren Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität zu sichern.
- Strategische Überprüfung der Produktionsstätte in Indonesien, was zu einer nicht zahlungswirksamen Abschreibung führt.
- Personalabbau in Österreich, insbesondere im Verwaltungsbereich, um die Kostenstruktur zu verbessern und jährliche Einsparungen von mehr als EUR 45 Mio. bis Ende 2027 zu erzielen.
- Lenzing strebt eine Energieverbrauchsreduktion um mehr als fünf Prozent an allen Produktionsstandorten an, um Kostenvorteile und Nachhaltigkeitseffekte zu erzielen.
- Der Vorstand bestätigt den EBITDA-Ausblick für 2025 und strebt ein EBITDA von rund EUR 550 Mio. für 2027 an, sofern sich das Marktumfeld nicht verändert.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Lenzing ist am 06.11.2025.
Der Kurs von Lenzing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,78EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,59 % im Plus.
3 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 25,80EUR das entspricht einem Plus von +0,10 % seit der Veröffentlichung.
