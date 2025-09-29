Was das für deutsche Unternehmen bedeutet (FOTO)

Herrenberg (ots) - Neue Zölle, politische Drohungen, Strafmaßnahmen - Donald

Trump verschärft erneut den Ton gegenüber internationalen Handelspartnern. Vor

allem die BRICS-Staaten stehen im Fokus, doch die Auswirkungen treffen längst

auch deutsche Exporteure, Maschinenbauer und die Automobilindustrie.



Wer international liefert, spürt den Druck sofort: höhere Kosten, schwankende

Nachfrage, neue Handelshemmnisse. Dieser Beitrag verrät, welche Branchen

besonders betroffen sind, wie Unternehmen jetzt gegensteuern können und warum

Trumps Kurs auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland zur Gefahr werden

könnte.





Wie reagieren Unternehmen auf die geplanten Zölle?



In den deutschen Betrieben lösen die Ankündigungen von Donald Trump große

Bedenken aus. Der US-Präsident gilt ohnehin als erratisch und unberechenbar.

Dies erschwert eine langfristige Planung für die Zukunft. Die meisten

Unternehmen rechnen jedoch langfristig fest mit Zollerhöhungen. In diesem

Zusammenhang sorgen sich viele vor allem um Konsequenzen für ihre Kunden und

Lieferanten, denn bei steigenden Preisen ist eine sinkende Nachfrage zu

erwarten.



Für Zollbeauftragte in Unternehmen steigt der Druck. Eine bessere Ausgangslage

haben diejenigen, die sich bereits mit dem Thema beschäftigt und eine

verlässliche, solide Datengrundlage aufgebaut haben. Es hilft, wenn ein

Verständnis dafür besteht, welche Produkte in welche Länder exportiert werden,

da so klar ist, welche Zölle anfallen. Kleine Unternehmen werden zumindest

kurzfristig erst einmal gezwungen sein, die Mehrkosten an die Kunden

weiterzugeben, da sie den finanziellen Zusatzaufwand gar nicht stemmen können.

In Folge müssen sie allerdings mit sinkenden Umsätzen rechnen.



Unterschiede zwischen Konzernen und KMU



Bei Zollerhöhungen sind große Unternehmen mit eigener Zollabteilung oft im

Vorteil. Sie verfügen über die nötige Expertise und Erfahrung und sind daher

besser auf solche Entwicklungen vorbereitet. Bei mittelständischen und kleinen

Betrieben sieht das schon anders aus, da ihnen häufig das Fachwissen fehlt und

grundsätzliche Fragen geklärt sowie eine gute Datenbasis geschaffen werden

müssen. Mittelständler, die ihre Lieferkette klug organisieren, sich mit dem

Thema Zölle beschäftigen und mögliche Szenarien durchkalkulieren, haben eine

stärkere Ausgangsposition. Fehlt dies, sorgen die Mehrkosten für Probleme.



Ungünstig ist es, wenn große Unternehmen ihre Marktmacht gezielt nutzen und die

Mehrbelastung der Zölle auf ihre kleineren Partner übertragen. Das kann zum

Beispiel der Fall sein, wenn ein Konzern als Geschäftspartner auf

DDP-Lieferungen besteht, bei denen der mittelständische Partner dann die Zoll-

und Lieferkosten übernehmen muss. Für Unternehmen kann es unter Umständen dann

besser sein, die Partnerschaft zu beenden, auch wenn dadurch ein großer Kunde

verloren geht. Im Zweifel muss dies präzise durchkalkuliert werden, um kritisch

zu prüfen, ob sich eine Geschäftsbeziehung noch weiter lohnt oder nicht.



Wie bereiten sich Mittelständler am besten auf mögliche Szenarien vor?



Auch wenn solch drastische Zollerhöhungen, wie Trump sie plant, große

Herausforderungen mit sich bringen, müssen Unternehmen diesen nicht hilflos

gegenüberstehen. Es ist möglich, sich vorzubereiten, indem Betriebe Szenarien

durchkalkulieren, Verträge prüfen und Daten gründlich aufbereiten.



Gerade der Datenlage kommt eine zentrale Bedeutung zu. Verschickt ein

Unternehmen etwa Produkte in die USA, die aus China stammen, sollte hierüber

Klarheit herrschen, denn es fallen unterschiedliche Zölle an. Zudem lassen sich

möglicherweise Freihandelszonen klug nutzen. Vor allem jedoch empfiehlt es sich,

offen an US-amerikanische Geschäftspartner heranzutreten, mit ihnen zu sprechen

und gemeinsam Lösungen zu finden. Wer es schafft, sowohl kurzfristige Maßnahmen

als auch langfristige Strategien zu entwickeln, hat gute Chancen, auf dem Markt

zu bestehen.



Über Janine Lampprecht:



Janine Lampprecht ist die Gründerin der Grenzlotsen GmbH. Sie unterstützt

Unternehmen bei der Optimierung ihres Zollwesens. Mit ihren maßgeschneiderten

Programmen in den Bereichen Coaching, Beratung und Outsourcing bietet das Team

der Grenzlotsen GmbH flexible Lösungen für jedes Unternehmen. Weitere

Informationen unter: https://www.grenzlotsen.de/



