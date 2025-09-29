    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Trumps Handelskrieg eskaliert

    Was das für deutsche Unternehmen bedeutet (FOTO)

    Herrenberg (ots) - Neue Zölle, politische Drohungen, Strafmaßnahmen - Donald
    Trump verschärft erneut den Ton gegenüber internationalen Handelspartnern. Vor
    allem die BRICS-Staaten stehen im Fokus, doch die Auswirkungen treffen längst
    auch deutsche Exporteure, Maschinenbauer und die Automobilindustrie.

    Wer international liefert, spürt den Druck sofort: höhere Kosten, schwankende
    Nachfrage, neue Handelshemmnisse. Dieser Beitrag verrät, welche Branchen
    besonders betroffen sind, wie Unternehmen jetzt gegensteuern können und warum
    Trumps Kurs auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland zur Gefahr werden
    könnte.

    Wie reagieren Unternehmen auf die geplanten Zölle?

    In den deutschen Betrieben lösen die Ankündigungen von Donald Trump große
    Bedenken aus. Der US-Präsident gilt ohnehin als erratisch und unberechenbar.
    Dies erschwert eine langfristige Planung für die Zukunft. Die meisten
    Unternehmen rechnen jedoch langfristig fest mit Zollerhöhungen. In diesem
    Zusammenhang sorgen sich viele vor allem um Konsequenzen für ihre Kunden und
    Lieferanten, denn bei steigenden Preisen ist eine sinkende Nachfrage zu
    erwarten.

    Für Zollbeauftragte in Unternehmen steigt der Druck. Eine bessere Ausgangslage
    haben diejenigen, die sich bereits mit dem Thema beschäftigt und eine
    verlässliche, solide Datengrundlage aufgebaut haben. Es hilft, wenn ein
    Verständnis dafür besteht, welche Produkte in welche Länder exportiert werden,
    da so klar ist, welche Zölle anfallen. Kleine Unternehmen werden zumindest
    kurzfristig erst einmal gezwungen sein, die Mehrkosten an die Kunden
    weiterzugeben, da sie den finanziellen Zusatzaufwand gar nicht stemmen können.
    In Folge müssen sie allerdings mit sinkenden Umsätzen rechnen.

    Unterschiede zwischen Konzernen und KMU

    Bei Zollerhöhungen sind große Unternehmen mit eigener Zollabteilung oft im
    Vorteil. Sie verfügen über die nötige Expertise und Erfahrung und sind daher
    besser auf solche Entwicklungen vorbereitet. Bei mittelständischen und kleinen
    Betrieben sieht das schon anders aus, da ihnen häufig das Fachwissen fehlt und
    grundsätzliche Fragen geklärt sowie eine gute Datenbasis geschaffen werden
    müssen. Mittelständler, die ihre Lieferkette klug organisieren, sich mit dem
    Thema Zölle beschäftigen und mögliche Szenarien durchkalkulieren, haben eine
    stärkere Ausgangsposition. Fehlt dies, sorgen die Mehrkosten für Probleme.

    Ungünstig ist es, wenn große Unternehmen ihre Marktmacht gezielt nutzen und die
    Mehrbelastung der Zölle auf ihre kleineren Partner übertragen. Das kann zum
    Beispiel der Fall sein, wenn ein Konzern als Geschäftspartner auf
    DDP-Lieferungen besteht, bei denen der mittelständische Partner dann die Zoll-
    und Lieferkosten übernehmen muss. Für Unternehmen kann es unter Umständen dann
    besser sein, die Partnerschaft zu beenden, auch wenn dadurch ein großer Kunde
    verloren geht. Im Zweifel muss dies präzise durchkalkuliert werden, um kritisch
    zu prüfen, ob sich eine Geschäftsbeziehung noch weiter lohnt oder nicht.

    Wie bereiten sich Mittelständler am besten auf mögliche Szenarien vor?

    Auch wenn solch drastische Zollerhöhungen, wie Trump sie plant, große
    Herausforderungen mit sich bringen, müssen Unternehmen diesen nicht hilflos
    gegenüberstehen. Es ist möglich, sich vorzubereiten, indem Betriebe Szenarien
    durchkalkulieren, Verträge prüfen und Daten gründlich aufbereiten.

    Gerade der Datenlage kommt eine zentrale Bedeutung zu. Verschickt ein
    Unternehmen etwa Produkte in die USA, die aus China stammen, sollte hierüber
    Klarheit herrschen, denn es fallen unterschiedliche Zölle an. Zudem lassen sich
    möglicherweise Freihandelszonen klug nutzen. Vor allem jedoch empfiehlt es sich,
    offen an US-amerikanische Geschäftspartner heranzutreten, mit ihnen zu sprechen
    und gemeinsam Lösungen zu finden. Wer es schafft, sowohl kurzfristige Maßnahmen
    als auch langfristige Strategien zu entwickeln, hat gute Chancen, auf dem Markt
    zu bestehen.

    Über Janine Lampprecht:

    Janine Lampprecht ist die Gründerin der Grenzlotsen GmbH. Sie unterstützt
    Unternehmen bei der Optimierung ihres Zollwesens. Mit ihren maßgeschneiderten
    Programmen in den Bereichen Coaching, Beratung und Outsourcing bietet das Team
    der Grenzlotsen GmbH flexible Lösungen für jedes Unternehmen. Weitere
    Informationen unter: https://www.grenzlotsen.de/

