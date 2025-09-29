Newcore Gold gibt Einnahmen von 3,8 Mio. $ durch Ausübung von Warrants bekannt

29. September 2025, Vancouver, BC / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. („Newcore“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich bekannt zu geben, dass es Gesamteinnahmen von ca. 3,8 Millionen $ aus der Ausübung von 9.558.578 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien des Unternehmens („Warrants“) erzielt hat, die am 26. September 2025 verfallen sind. Die Warrants wiesen einen Ausübungspreis von 0,40 $ auf und wurden ursprünglich am 26. September 2024 nach dem Abschluss von Privatplatzierungsfinanzierungen ausgegeben.

Luke Alexander, President und CEO von Newcore, sagte: „Wir möchten unseren Aktionären für ihre kontinuierliche Unterstützung und ihr Vertrauen in das Unternehmen durch die Ausübung der Warrants danken. Das Management und das Board of Directors haben ebenfalls ihre Warrants ausgeübt und stehen mit einem Aktienanteil von etwa 15 % weiterhin in Einklang mit den Aktionären. Diese Finanzierung unterstützt zusammen mit unseren Barreserven die Weiterentwicklung und die Risikominderung unseres Goldprojekts Enchi in Ghana durch Newcore. Angesichts eines laufenden, 35.000 m umfassenden Bohrprogramms, das Explorationsbohrungen in die Tiefe umfassen wird, sowie Erschließungsarbeiten zur Unterstützung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie im nächsten Jahr freuen wir uns auf ein arbeitsreiches Jahr, in dem wir das Potenzial unseres Goldprojekts Enchi auf regionaler Ebene weiter definieren werden.“

Das Unternehmen ist mit einem Barbestand von etwa 10,1 Millionen $ äußerst kapitalkräftig, um das 35.000 m umfassende Bohrprogramm sowie die Erschließungsarbeiten fortzusetzen, die erforderlich sind, um das Goldprojekt Enchi bis zur vorläufigen Machbarkeitsstudie in der ersten Jahreshälfte 2026 weiterzuentwickeln. Nach der Ausübung und dem Verfall der Warrants umfasste das Aktienkapital des Unternehmens 262.986.096 ausgegebene und ausstehende Stammaktien sowie verwässernde Wertpapiere, bestehend aus 9.475.000 Aktienoptionen, 7.171.000 RSUs und PSUs sowie einer zusätzlichen Tranche von Warrants, bestehend aus 20.423.000 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,50 $, die am 27. Februar 2026 verfallen. Bei einer vollständigen Ausübung würde diese Tranche von Warrants weitere Finanzierungen in Höhe von etwa 10,2 Millionen $ bereitstellen, um die Bohr- und Erschließungsarbeiten bei Enchi weiter zu unterstützen.