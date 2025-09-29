KI-Perle Black Forest Labs peilt Bewertung von 4 Milliarden USD an

Laut Berichten der Financial Times planen potenzielle Investoren, zwischen 200 und 300 Millionen US-Dollar in Black Forest Labs zu investieren. Das Handelsblatt berichtet, dass sich das Unternehmen in frühen Gesprächen über frisches Kapital befinde.

Vor Kurzem erst hat das Freiburger KI-Startup Black Forest Labs seinen ersten Geburtstag gefeiert. Doch schon bald könnten wieder die Korken knallen: Denn in seiner nächsten Finanzierungsrunde könnte das im August 2024 gegründete Start-Up auf eine Bewertung von bis zu vier Milliarden US-Dollar kommen. Damit wäre das Unternehmen nach nur 14 Monaten das zweitwertvollste KI-Startup Deutschlands – hinter der auf KI spezialiserten Rüstungsfirma Helsing mit zwölf Milliarden Euro.

Eine Bestätigung des Unternehmens dazu gibt es nicht, generell gilt das Startup also sehr zurückhaltend, wenn es um Finanzierungs- und Bewertungszahlen geht. Bereits die Series-A-Runde Ende 2024, angeführt vom bekannten US-Venture-Capital-Geber Andreessen Horowitz, wurde nicht offiziell kommentiert, brachte dem Unternehmen nach Handelsblatt-Informationen jedoch mehr als 100 Millionen US-Dollar.

Seinen kometenhaften Aufstieg hat die KI-Schmiede den Modellen zur KI-gestützten Bildgenerierung zu verdanken. Hier zählen die Freiburger zu den führenden Anbietern neben Google Gemini 2.5 Flash und OpenAI. Zu den Kunden gehören Adobe, Canva, Microsoft, Netflix, Samsung, Snap, die Deutsche Telekom und der Burda Verlag. Bekanntheit erlangte das Unternehmen zudem durch eine vorübergehende Zusammenarbeit mit X für den KI-Chatbot Grok. Zuletzt schloss Meta eine zweijährige Partnerschaft, die den Freiburgern insgesamt 140 Millionen US-Dollar einbringen soll.

Der Umsatz wächst rasant: Unternehmensunterlagen zufolge stieg der wiederkehrende Jahresumsatz von null auf etwa 96 Millionen US-Dollar, das Auftragsvolumen beträgt rund 350 Millionen US-Dollar. Bei nur 30 bis 40 Mitarbeitern deckt Black Forest Labs damit 86 Prozent des kommerziellen Bildgenerierungsmarktes ab. Zudem arbeitet das Startup an einem neuen KI-Modell für die Videogenerierung, das noch im vierten Quartal 2025 vorgestellt werden soll – ein weiteres Argument, das Investoren locken könnte.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



