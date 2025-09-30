Novo Nordisk droht der perfekte Sturm – Crash-Gefahr für die Aktie!

Während diese Pipeline-Erfolge Hoffnung machen, sorgte Morgan Stanley mit einem drastischen Schritt für Verunsicherung. Die Bank stufte die Aktie von "gleichgewichtet" auf "untergewichtet" ab und senkte das Kursziel von 59 auf 47 US-Dollar.

Novo Nordisk steht massiv unter Druck. Zwar hat der dänische Konzern Fortschritte bei neuen Medikamenten gemeldet, doch gleichzeitig mehren sich Risiken, die Anleger nervös machen. Am Montag teilte Novo mit, bei der US-Arzneimittelbehörde FDA einen Antrag auf Zulassung für Mim8 eingereicht zu haben, eine prophylaktische Behandlung für Patienten mit Hämophilie A – einer erblich bedingten Blutgerinnungsstörung, bei der schon kleine Verletzungen zu gefährlichen Blutungen führen können. Der Antrag basiert auf den positiven Ergebnissen des FRONTIER-Studienprogramms. Zudem stellte Novo einen Zulassungsantrag für Awiqli, ein Basalinsulin, das als erste Therapie nur einmal wöchentlich bei Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes gespritzt werden müsste.

Die Analysten um Thibault Boutherin sehen vor allem die Alzheimer-Studie mit Semaglutid kritisch. Sie beziffern die Wahrscheinlichkeit eines Misserfolgs auf 75 Prozent. Sollte das Mittel, bekannt aus den Blockbustern Ozempic und Wegovy, keine statistisch signifikanten Effekte zeigen, rechnen sie mit einem Kursrückgang.

Hinzu kommen strukturelle Risiken. Die Verschreibungen von Ozempic, einem Diabetes- und Abnehmmittel, schwächeln, während Eli Lilly mit dem Konkurrenzpräparat Mounjaro weiter Marktanteile gewinnt. Auch bei CagriSema, Novo Nordisks nächster Generation zur Gewichtsreduktion, erwarten die Analysten keinen Vorteil gegenüber Lillys Zepbound. Zudem könnte Medicare Part D die Preise für Semaglutid künftig um 50 Prozent senken.

Als ob diese Unsicherheiten nicht reichen würden, erhöhte US-Präsident Donald Trump den Druck mit einem Zollhammer. Ab 1. Oktober sollen 100-Prozent-Abgaben auf Marken- und Patentarzneimittel gelten – mit Ausnahmen für Firmen, die in den USA Produktionskapazitäten aufbauen. Bloomberg Intelligence schätzt, dass US-Pharmaprodukte im Wert von 220 Milliarden US-Dollar betroffen sind.

Damit türmen sich gleich mehrere Risikofaktoren: ein möglicher Studienflop bei Alzheimer, sinkende Umsätze im Kerngeschäft, wachsende Konkurrenz, mögliche Preissenkungen und Strafzölle. Für Anleger verdichtet sich das Bild eines perfekten Sturms.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





