Trench Group startet Trench Consulting / Beratungsdienstleistungen für die Energiezukunft
Berlin (ots) - Die Trench Group erweitert ihr Leistungsportfolio um den neuen
Geschäftsbereich Trench Consulting. Ab dem 1. Oktober 2025 wird das Unternehmen
umfassende Beratungsdienstleistungen im Bereich Hochspannungstechnik für
Netzbetreiber, Versorgungsunternehmen, Industrieunternehmen, OEMs und
Infrastrukturbetreiber wie zum Beispiel Rechenzentren anbieten. Vorgestellt wird
Trench Consulting erstmals auf der diesjährigen CIGRÉ-Konferenz in Montreal.
"Mit Trench Consulting schließen wir eine wichtige Lücke im Markt. Wir machen
unsere jahrzehntelange Erfahrung in Hochspannungstechnik und Netzlösungen nun
auch in Form von Beratungsleistungen verfügbar. So begleiten wir unsere Kunden
von der Analyse über die Spezifikation bis hin zu Abnahme und Betrieb", sagt
Peter Dopplmair, CTO der Trench Group, der für den neuen Geschäftsbereich
verantwortlich sein wird.
Das neue Beratungsangebot umfasst fünf Kernbereiche: Grid Studies, Primary
Equipment, Testing, Control & Protection sowie Training. Damit bietet die Trench
Group praxisnahe Beratung kombiniert mit technischer Umsetzungskompetenz.
"Die Energiewende erfordert stabile, sichere und effiziente Netze - und genau
hier setzen wir an. Mit Trench Consulting leisten wir einen entscheidenden
Beitrag, um die Energieinfrastruktur fit für die Zukunft zu machen", betont Dr.
Bahadir Basdere, CEO der Trench Group.
Auch für die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens ist der Schritt
richtungsweisend: "Wir verbinden unser Produktgeschäft mit einem umfassenden
Beratungsansatz. So schaffen wir für unsere Kunden einen klaren Mehrwert und
differenzieren uns deutlich vom Wettbewerb", erklärt Klaus Merklein, CSO der
Trench Group.
Die offizielle Markteinführung erfolgt im Rahmen der CIGRÉ in Montreal. Parallel
dazu geht die neue Website für Trench Consulting online. "Unser Anspruch ist es,
die Energiewende nicht nur zu begleiten, sondern aktiv zu ermöglichen -
gemeinsam mit unseren Kunden", fasst Peter Dopplmair zusammen.
Pressekontakt:
Günther Hörbst
Vice President Group Communications
+49 152 08393540
mailto:guenther.hoerbst@trench-group.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178644/6127262
OTS: Trench Group
