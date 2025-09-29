Trench Group startet Trench Consulting / Beratungsdienstleistungen für die Energiezukunft

Berlin (ots) - Die Trench Group erweitert ihr Leistungsportfolio um den neuen

Geschäftsbereich Trench Consulting. Ab dem 1. Oktober 2025 wird das Unternehmen

umfassende Beratungsdienstleistungen im Bereich Hochspannungstechnik für

Netzbetreiber, Versorgungsunternehmen, Industrieunternehmen, OEMs und

Infrastrukturbetreiber wie zum Beispiel Rechenzentren anbieten. Vorgestellt wird

Trench Consulting erstmals auf der diesjährigen CIGRÉ-Konferenz in Montreal.



"Mit Trench Consulting schließen wir eine wichtige Lücke im Markt. Wir machen

unsere jahrzehntelange Erfahrung in Hochspannungstechnik und Netzlösungen nun

auch in Form von Beratungsleistungen verfügbar. So begleiten wir unsere Kunden

von der Analyse über die Spezifikation bis hin zu Abnahme und Betrieb", sagt

Peter Dopplmair, CTO der Trench Group, der für den neuen Geschäftsbereich

verantwortlich sein wird.





Das neue Beratungsangebot umfasst fünf Kernbereiche: Grid Studies, Primary

Equipment, Testing, Control & Protection sowie Training. Damit bietet die Trench

Group praxisnahe Beratung kombiniert mit technischer Umsetzungskompetenz.



"Die Energiewende erfordert stabile, sichere und effiziente Netze - und genau

hier setzen wir an. Mit Trench Consulting leisten wir einen entscheidenden

Beitrag, um die Energieinfrastruktur fit für die Zukunft zu machen", betont Dr.

Bahadir Basdere, CEO der Trench Group.



Auch für die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens ist der Schritt

richtungsweisend: "Wir verbinden unser Produktgeschäft mit einem umfassenden

Beratungsansatz. So schaffen wir für unsere Kunden einen klaren Mehrwert und

differenzieren uns deutlich vom Wettbewerb", erklärt Klaus Merklein, CSO der

Trench Group.



Die offizielle Markteinführung erfolgt im Rahmen der CIGRÉ in Montreal. Parallel

dazu geht die neue Website für Trench Consulting online. "Unser Anspruch ist es,

die Energiewende nicht nur zu begleiten, sondern aktiv zu ermöglichen -

gemeinsam mit unseren Kunden", fasst Peter Dopplmair zusammen.



Pressekontakt:



Günther Hörbst

Vice President Group Communications

+49 152 08393540

mailto:guenther.hoerbst@trench-group.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178644/6127262

OTS: Trench Group







