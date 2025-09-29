    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Trench Group startet Trench Consulting / Beratungsdienstleistungen für die Energiezukunft

    Berlin (ots) - Die Trench Group erweitert ihr Leistungsportfolio um den neuen
    Geschäftsbereich Trench Consulting. Ab dem 1. Oktober 2025 wird das Unternehmen
    umfassende Beratungsdienstleistungen im Bereich Hochspannungstechnik für
    Netzbetreiber, Versorgungsunternehmen, Industrieunternehmen, OEMs und
    Infrastrukturbetreiber wie zum Beispiel Rechenzentren anbieten. Vorgestellt wird
    Trench Consulting erstmals auf der diesjährigen CIGRÉ-Konferenz in Montreal.

    "Mit Trench Consulting schließen wir eine wichtige Lücke im Markt. Wir machen
    unsere jahrzehntelange Erfahrung in Hochspannungstechnik und Netzlösungen nun
    auch in Form von Beratungsleistungen verfügbar. So begleiten wir unsere Kunden
    von der Analyse über die Spezifikation bis hin zu Abnahme und Betrieb", sagt
    Peter Dopplmair, CTO der Trench Group, der für den neuen Geschäftsbereich
    verantwortlich sein wird.

    Das neue Beratungsangebot umfasst fünf Kernbereiche: Grid Studies, Primary
    Equipment, Testing, Control & Protection sowie Training. Damit bietet die Trench
    Group praxisnahe Beratung kombiniert mit technischer Umsetzungskompetenz.

    "Die Energiewende erfordert stabile, sichere und effiziente Netze - und genau
    hier setzen wir an. Mit Trench Consulting leisten wir einen entscheidenden
    Beitrag, um die Energieinfrastruktur fit für die Zukunft zu machen", betont Dr.
    Bahadir Basdere, CEO der Trench Group.

    Auch für die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens ist der Schritt
    richtungsweisend: "Wir verbinden unser Produktgeschäft mit einem umfassenden
    Beratungsansatz. So schaffen wir für unsere Kunden einen klaren Mehrwert und
    differenzieren uns deutlich vom Wettbewerb", erklärt Klaus Merklein, CSO der
    Trench Group.

    Die offizielle Markteinführung erfolgt im Rahmen der CIGRÉ in Montreal. Parallel
    dazu geht die neue Website für Trench Consulting online. "Unser Anspruch ist es,
    die Energiewende nicht nur zu begleiten, sondern aktiv zu ermöglichen -
    gemeinsam mit unseren Kunden", fasst Peter Dopplmair zusammen.

