Weizen fällt auf Fünfjahrestief – Symbol für den globalen Agrardruck

Der Weizen-Future (ZW1!) an der CBOT setzte seine Talfahrt in der vergangenen Woche fort und verlor –3,11 %, womit der Kontrakt bei 498,75 US-Cent je Bushel schloss – dem tiefsten Stand seit fünf Jahren. Damit wurde auch die psychologisch wichtige Marke von 500 US-Cent nach unten durchbrochen.







Auslöser war die Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Nachdem Donald Trump am Freitag ankündigte, die Zölle auf chinesische Importe auf 100 % anzuheben und ein Treffen mit Präsident Xi Jinping abzusagen, reagierten die Agrarmärkte mit massiven Abgaben. Auch der Weizenmarkt blieb nicht verschont, obwohl die direkten Handelsverflechtungen geringer sind als bei Sojabohnen.







Zusätzlich belastet der globale Angebotsüberhang: Russland meldete mit 87,8 Mio. Tonnen eine nochmals nach oben revidierte Rekordernte, auch Australien und Argentinien stehen kurz vor einer überdurchschnittlich starken Erntesaison. In Kombination mit schwacher Exportnachfrage aus Nordafrika und einem schwächeren US-Dollar ergibt sich ein Umfeld, in dem Käufer weiter abwarten.







Langfristig bleibt bemerkenswert, dass der Weizenpreis seit seinem Hoch im März 2022 bei 1.363,5 US-Cent mehr als 63 % eingebrochen ist – ein drastisches Zeichen für die Normalisierung der globalen Agrarpreise nach den Schocks der Energie- und Lieferkettenkrise.







Fazit:



Weizen ist zum Symbol eines überversorgten Agrarmarkts geworden. Politische Unsicherheit, Rekordernten und fehlende Nachfrage bremsen jede Erholung. Erst wenn sich das globale Angebot spürbar verknappt, dürfte der Boden nachhaltig halten.

