Weizen stabilisiert sich leicht – technische Erholung über der 500er-Marke

Der Weizen-Future an der CBOT konnte sich in der vergangenen Handelswoche erstmals seit mehreren Wochen leicht erholen und verzeichnete ein Plus von +1,15 %. Der Dezember-Kontrakt schloss am Freitag bei 504,5 US-Cent je Bushel und damit oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 500 US-Cent. Nach einer langen Phase anhaltenden Abwärtsdrucks markierte dies eine kleine, aber technisch bedeutsame Stabilisierung.







Fundamental bleibt das Umfeld allerdings herausfordernd. Die globalen Überkapazitäten im Weizenmarkt lasten weiter schwer auf den Preisen. Sowohl Russland als auch Argentinien melden Rekordernten, die das weltweite Angebot weiter erhöhen dürften. Russland hob seine Produktionsprognose auf 87,8 Mio. Tonnen an, während Argentinien mit 22–23 Mio. Tonnen nahe an historischen Höchstständen liegt. Auch die Ukraine bleibt trotz geringerer Exporte im Markt aktiv. Diese Entwicklung sorgt international für anhaltenden Preisdruck und verhindert bislang eine nachhaltige Trendwende.







Hinzu kommt der anhaltende Government Shutdown in den USA, der die Veröffentlichung zentraler USDA-Daten wie Crop Progress oder WASDE blockiert. Ohne offizielle Ertrags- und Exportdaten müssen sich Marktteilnehmer auf private Schätzungen und Umfragen stützen, was die Unsicherheit erhöht und das Handelsvolumen dämpft.







Technisch betrachtet deutet sich jedoch eine Bodenbildung an: Nach Tiefständen zwischen 4,89 und 4,93 US-Cent kam es zum Wochenschluss zu Short-Covering und Schnäppchenkäufen, die den Future wieder über die 500er-Schwelle hoben. Auch wenn dies noch keine Trendwende signalisiert, zeigt sich erstmals seit Wochen eine gewisse Stabilisierung des Sentiments.







Fazit:



Der Weizenmarkt bleibt fundamental klar bearish, doch die technische Erholung über 500 US-Cent ist ein erstes positives Signal. Solange die Marke verteidigt wird, könnte sich der Markt kurzfristig weiter stabilisieren. Mittel- bis langfristig aber dominieren weiterhin Rekordernten, hohe Lagerbestände und schwache Exportnachfrage – Faktoren, die eine nachhaltige Erholung vorerst begrenzen.

