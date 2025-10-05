WTI Crude – Schwächephase am Markt, psychologische 60 USD im Fokus

Der WTI Crude Oil Future hat in der vergangenen Woche eine markante Schwäche gezeigt. Mit einem Minus von 6,89 Prozent war es die schwächste Wochenbilanz seit Monaten, der Schlusskurs bei 60,69 US-Dollar pro Barrel lag nur knapp oberhalb der psychologisch wichtigen 60er-Marke. Zwischenzeitlich fiel der Preis sogar auf ein Fünf-Monats-Tief, bevor am Freitag eine technische Gegenbewegung einsetzte.







Fundamental bleibt die Situation angespannt. Auf der Angebotsseite lasten steigende OPEC+-Fördermengen schwer auf dem Markt. Mehrere Mitgliedsstaaten haben ihre Produktion bereits erhöht, der Irak nimmt zusätzliche Exporte auf, und die Internationale Energieagentur rechnet für 2026 mit einem Rekord-Überschuss von mehr als drei Millionen Barrel pro Tag. Dieses strukturelle Überangebot überwiegt derzeit alle anderen Faktoren. Zwar sorgen geopolitische Spannungen wie Trumps Drohungen im Gaza-Konflikt oder die ukrainischen Angriffe auf russische Raffinerien für Schlagzeilen, doch diese Effekte verpuffen in einem Markt, der insgesamt von zu viel Öl geprägt ist.







Ein Blick auf die Positionierungen unterstreicht die Skepsis. Das Managed Money hält netto nur noch 102.958 Long-Kontrakte – der niedrigste Stand seit 2011. Das bedeutet, dass die Stimmung im Markt extrem bearish ist. Sollte es zu einer unerwarteten Gegenbewegung kommen, könnte ein Short-Covering zwar eine schnelle Erholung auslösen, bislang fehlt jedoch der Auslöser für eine solche Dynamik.







Auch die Saisonalität spricht nicht für eine nachhaltige Trendwende. Historisch zeigt WTI von September bis Mitte Oktober oft noch etwas Stärke, bevor ab Ende Oktober die schwächste Phase des Jahres beginnt. Auch 2025 deutet vieles darauf hin, dass der Markt nach einer kurzen Stabilisierung erneut unter Druck geraten könnte. Mit Blick auf die 60-Dollar-Marke erscheint ein Bruch nach unten realistisch und könnte eine neue Verkaufswelle auslösen.







Fazit:



Der Ölmarkt wirkt angeschlagen und bleibt anfällig für weitere Rückschläge. Solange der Future unter 65 US-Dollar notiert, dominiert das bearishe Szenario. Ein Bruch der 60er-Marke könnte den Abwärtstrend noch einmal deutlich verschärfen, während erst ein Ausbruch nach oben neue Kaufdynamik freisetzen würde.

