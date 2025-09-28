WTI Crude Oil: Starke Woche trotz schwacher Positionierung

Der WTI Crude Oil Future zeigte sich in der vergangenen Woche ausgesprochen fest. Der Preis stieg um +4,64 % und schloss am Freitag bei 65,19 USD pro Fass. Im Wochenverlauf erreichte der Markt in der Spitze sogar 66,42 USD – das höchste Niveau seit Anfang August. Treiber waren vor allem geopolitische Spannungen: Die fortgesetzten ukrainischen Angriffe auf russische Öl-Infrastruktur sowie Diskussionen über mögliche neue Sanktionen gegen russische Energieexporte haben die Sorge um globale Angebotsengpässe neu entfacht. Unterstützt wurde der Markt zudem von einem schwächeren US-Dollar und robusten US-Konjunkturdaten, die eine stabile Nachfrage nach Energie signalisieren.







Besonders interessant ist die Positionierung am Terminmarkt. Das Managed Money hält aktuell „nur noch“ 102.958 Long-Kontrakte – die niedrigste Netto-Long-Position seit September 2010. Viele Marktteilnehmer haben ihre Longs in den vergangenen Monaten abgebaut, was eigentlich auf eine gewisse Skepsis gegenüber einer nachhaltigen Preisrally schließen lässt. Genau darin liegt jedoch das Potenzial für einen Contrarian-Trade: Die Stimmung ist negativ, während die Preise steigen. Sollte die geopolitische Lage angespannt bleiben, könnten institutionelle Anleger gezwungen sein, Long-Engagements wieder aufzubauen.







Saisonal betrachtet befindet sich WTI derzeit in einer Phase, die typischerweise bis Mitte Oktober für Stärke sorgt. Erst ab November beginnt statistisch gesehen eine schwächere Phase, die häufig in einen Rücksetzer bis Jahresende mündet.







Fazit:



Der jüngste Preisanstieg ist bemerkenswert, weil er entgegen der extrem niedrigen Long-Positionierung institutioneller Investoren erfolgt. Kurzfristig spricht sowohl die geopolitische Lage als auch die Saisonalität für weiteres Aufwärtspotenzial bis Mitte Oktober. Mittel- bis langfristig bleibt jedoch Vorsicht angebracht, da die schwache Positionierung und das saisonale Muster ab November ein erhöhtes Rückschlagrisiko signalisieren.

