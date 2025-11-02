Weizen-Future mit starkem Monatsabschluss – Sentiment dreht ins Positive

Der Weizen-Future an der CBOT hat die vergangene Handelswoche mit einem kräftigen Plus von +4,04 % beendet und bei 533,75 US-Cent pro Bushel geschlossen. Bereits in der Vorwoche konnte der Kontrakt um +1,68 % zulegen – das Momentum hat sich damit deutlich verstärkt. Zum Monatsultimo am Freitag verzeichnete der Dezember-Weizen in einem freundlichen Agrarmarkt einen Tagesgewinn von +1,8 %, was den höchsten Wochenschlusskurs seit mehreren Wochen markiert.







Getragen wurde die Entwicklung von technischen Käufen zum Monatsende, Positionsanpassungen institutioneller Akteure („Month-End Positioning“) und einem sich allmählich drehenden Sentiment. Trotz eines festen US-Dollar – der üblicherweise exportbelastend wirkt – zeigten CBOT-Grains am Freitag breite Stärke. Analysten zufolge überlagerte das Interesse an Absicherung und Positionsaufbau die negative Währungswirkung.







Fundamental richten sich die Blicke der Marktteilnehmer nun zunehmend auf die Frage, welcher Katalysator die nächste größere Bewegung im Agrarsektor auslösen wird. Die jüngste US-China-Einigung zu Soja-Importen hat die Schlagzeilen dominiert – nun suchen viele Investoren nach der nächsten Story. Für den Weizenmarkt könnten dies Wetterrisiken, geopolitische Entwicklungen oder neue Exportdaten sein.







Zudem bleibt die Dürre in Teilen des US-Midwest ein Thema: Laut Drought Monitor, der trotz Government Shutdown weiterläuft, zeigen Ohio, Indiana, Illinois und Missouri regionale Trockenheit bis hin zu extremen Dürregraden. Das USDA Crop Progress-Update fehlt derzeit – Unsicherheit über Erntemengen und Qualitäten bleibt hoch.







Die Kursdynamik der letzten beiden Wochen könnte auf eine trendtechnische Bodenbildung hindeuten. Sollte der Widerstand bei 540–550 US-Cent durchbrochen werden, rückt das nächste technische Ziel bei 580–600 US-Cent ins Visier.







Fazit: Nach zwei positiven Wochen in Folge verbessert sich die technische Ausgangslage im CBOT-Weizen spürbar. Das Sentiment dreht, erste Long-Positionierungen sind sichtbar – und bei anhaltender Trockenheit oder Exportimpulsen könnte der Markt auch fundamental Unterstützung erhalten.

