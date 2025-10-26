Weizen: Hoffnung auf China befeuert den Markt

Der Weizen-Future an der CBOT legte in der vergangenen Woche um +1,68 % zu und schloss bei 513 US-Cent pro Bushel. Nach mehreren schwachen Wochen konnte der Markt damit erstmals wieder ein technisches Lebenszeichen senden. Auslöser waren Spekulationen über mögliche chinesische Käufe von US-Weizen – ein Gerücht, das zwar unbestätigt blieb, aber dennoch ausreichte, um die Bullen kurzfristig zu mobilisieren.







Die Marktstimmung profitierte zusätzlich von der Aussicht auf ein bilaterales Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping, das am kommenden Donnerstag stattfinden soll. Trader hoffen auf Fortschritte im Handelsdialog, der auch Agrarprodukte wie Sojabohnen und Weizen betreffen dürfte. Solche Signale sind für US-Landwirte entscheidend, nachdem Exporte zuletzt unterdurchschnittlich verliefen.







Auf der fundamentalen Seite bleibt das Angebot groß, doch das Momentum im Terminmarkt dreht langsam ins Positive. Ein starker Energiekomplex – gestützt durch höhere Ölpreise nach neuen US-Sanktionen gegen Russland – wirkt ebenfalls stabilisierend, da steigende Rohölpreise tendenziell auch Agrarrohstoffe mitziehen.







Fazit:



Der Weizenmarkt steht an einer Weggabelung. Noch fehlt die Bestätigung durch tatsächliche Exportzahlen, doch die Aussicht auf wiederauflebende China-Käufe verleiht dem Markt kurzfristig Rückenwind. Sollte das Trump–Xi-Treffen Fortschritte bringen, könnte Weizen die Basis für eine nachhaltige Trendwende gelegt haben. Bis dahin gilt: vorsichtig optimistisch bleiben – der Markt sendet erste Signale einer Bodenbildung.

