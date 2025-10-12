WTI bricht unter 60 US-Dollar – Trump entfacht neue Handelsängste

Der WTI Crude Oil Future erlebte eine der schwächsten Wochen seit Monaten. Nach einem Zwischenhoch bei 62,73 US-Dollar fiel der Kontrakt am Freitag auf ein Wochentief von 58,24 US-Dollar je Barrel und schloss dort mit einem Wochenminus von –4,24 %. Damit wurde die psychologisch bedeutende 60-Dollar-Marke klar nach unten durchbrochen – ein technisch wie symbolisch wichtiges Signal.







Auslöser der Abwärtsdynamik war die erneute Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Präsident Donald J. Trump kündigte auf Truth Social an, die Zölle auf chinesische Importe auf bis zu 100 % anzuheben und zugleich Exportbeschränkungen für „kritische Software“ zu prüfen. Diese Aussagen schürten Befürchtungen einer globalen Wachstumsverlangsamung – ein toxisches Umfeld für zyklische Rohstoffe wie Öl.







Verstärkt wurde der Druck durch das Nachlassen der geopolitischen Risikoprämie: Die Vereinbarung eines Waffenstillstands zwischen Israel und Hamas reduzierte kurzfristig die Spannungsprämie im Nahen Osten. Gleichzeitig signalisierte Saudi-Aramco mit unveränderten Verkaufspreisen nach Asien eine schwächere Nachfrage, während steigende Fördermengen aus dem Irak und Russland das Überangebot weiter vergrößern.







Auch saisonal spricht wenig für eine Trendwende: Historisch tendieren die Ölpreise von Mitte Oktober bis Anfang Dezember schwächer, bevor sie in den Wintermonaten oft wieder anziehen.







Fazit:



Mit dem Bruch der 60-Dollar-Marke hat der Markt ein neues Signal gesetzt – die Bären haben das Ruder übernommen. Erst eine Stabilisierung über 62 US-Dollar würde die Lage technisch wieder entspannen. Bis dahin bleibt Öl anfällig für weitere Rücksetzer.

