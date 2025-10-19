WTI Crude bleibt unter Druck – dritte Verlustwoche in Folge unter der 60-Dollar-Marke

Der WTI Crude Oil Future verzeichnete auch in der vergangenen Handelswoche anhaltende Schwäche und schloss mit einem Minus von 0,98 % bei 57,64 USD je Barrel, womit er seine dritte Verlustwoche in Folge verbuchte. Trotz kurzfristiger Stabilisierungstendenzen zum Wochenschluss bleibt das Chartbild angeschlagen: Der Markt handelt weiterhin deutlich unter der psychologisch wichtigen Marke von 60 USD – ein Niveau, das früher als solide Unterstützung galt, nun aber als klarer Widerstand fungiert.







Fundamental dominieren derzeit Angebots- und Nachfragerisiken mit klar bearishen Vorzeichen. Die US-Produktion erreichte mit 13,636 Mio. Barrel pro Tag ein neues Rekordhoch, während die Zahl aktiver Bohrungen mit 418 Rigs seit Wochen nahezu konstant bleibt. Der von der IEA prognostizierte globale Überschuss von bis zu 4 Mio. Barrel pro Tag im Jahr 2026 verstärkt die Sorgen um ein strukturelles Überangebot. Parallel dazu steigen die Lagerkapazitätsbuchungen an wichtigen Knotenpunkten – ein deutliches Zeichen dafür, dass Händler mit fortgesetztem Preisdruck rechnen.







Geopolitisch sorgt das Ringen zwischen den USA, China und Russland für zusätzliche Unsicherheit. Präsident Trump kündigte Treffen sowohl mit Xi Jinping als auch mit Wladimir Putin an – was an den Märkten Spekulationen über mögliche neue Absprachen, aber auch über eine Lockerung der Russland-Sanktionen auslöste. Ein solcher Schritt würde kurzfristig die globale Angebotslage weiter entspannen und den Ölpreis zusätzlich belasten. Auf der anderen Seite dämpfte die Aussicht auf eine Annäherung im US-China-Handelskonflikt die schlimmsten Rezessionsängste – ein Faktor, der den Preisverfall am Freitag vorübergehend bremste.







Auch die Datenlage in den USA bleibt gemischt: Laut EIA lagen die Rohölbestände 3,4 % unter dem Fünfjahresdurchschnitt, während Destillatvorräte 6,9 % darunter und Benzinbestände leicht darüber notieren. Das spricht für ein insgesamt komfortables, aber nicht überversorgtes Marktumfeld. Dennoch wiegen die makroökonomischen Belastungsfaktoren – insbesondere das hohe Zinsniveau und die schwächelnde Nachfrage aus Asien – schwer.







Fazit:



Der WTI-Future bleibt fundamental angeschlagen und kämpft mit einem veritablen Überangebot, geopolitischen Unsicherheiten und einer gebremsten Nachfrageerholung. Solange die Preise unter 60 USD verharren, bleibt die kurzfristige Tendenz klar abwärtsgerichtet. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke – unterstützt durch Nachfragesteigerungen oder OPEC-Disziplin – könnte den Markt stabilisieren. Bis dahin gilt: Die Bären behalten die Oberhand, und jede Erholung dürfte vorerst nur technischer Natur bleiben.

