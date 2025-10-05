Zucker: Rallye oder Rohrkrepierer? – Managed Money setzt auf das Scheitern

Der Zuckerfuture konnte sich in der vergangenen Woche leicht behaupten und schloss mit einem Plus von 0,55 % bei 16,47 US-Cent je Pfund. Damit bewegt sich der Markt zwar im Einklang mit der typischen saisonalen Tendenz, die erfahrungsgemäß bis Mitte November anhält, doch bleibt das Umfeld von einem klaren Überangebot geprägt. Brasilien meldete für die erste Septemberhälfte eine um 15,7 % höhere Zuckerproduktion als im Vorjahr, und auch Indien und Thailand stehen vor deutlichen Produktionsanstiegen. Die USDA-Prognosen deuten für die Saison 2025/26 auf eine globale Rekordproduktion von knapp 189 Mio. Tonnen hin – bei steigenden Endbeständen von über 41 Mio. Tonnen.







Trotz dieses Überhangs konnte der Markt in den vergangenen Tagen technische Unterstützung finden, nachdem die Unica von einem rückläufigen Zuckerertrag pro Tonne im brasilianischen Center-South berichtete. Zudem sorgte Pakistans Importnachfrage von 320.000 Tonnen für kurzfristige Nachfrageimpulse. Gleichwohl bleibt die strukturelle Lage eindeutig: die großen Handelsorganisationen wie Czarnikow und StoneX erwarten für 2025/26 einen globalen Überschuss zwischen 2,8 und 7,5 Mio. Tonnen – das größte Plus seit acht Jahren.







Ein Blick auf die COT-Daten zeigt, dass das Managed Money diesen Zahlen mehr Glauben schenkt als der Saisonalität. Die spekulativen Fonds halten nach wie vor massive Netto-Short-Positionen von weit über 100.000 Kontrakten – zuletzt rund 125.000. Das ist ein deutliches Signal, dass die institutionellen Investoren eine nachhaltige Rallye für unwahrscheinlich halten.







Historisch betrachtet verläuft die Saison bis Mitte November zwar positiv, und bislang hat der Markt dieses Muster weitgehend erfüllt. Doch angesichts der klaren Fundamentallage mit wachsender Produktion in allen Kernregionen könnte die Rallye diesmal auslaufen, bevor sie richtig Fahrt aufnimmt.







Fazit:



Zucker befindet sich im Spannungsfeld zwischen saisonaler Stärke und fundamentalem Überangebot. Solange das Managed Money seine massiven Short-Positionen hält, ist nicht von einer Trendwende nach oben auszugehen. Der Markt dürfte damit auch in den kommenden Wochen eher an der Unterseite anfällig bleiben, selbst wenn die Saisonalität noch etwas Rückenwind liefert.

