Zucker zwischen Überangebot und Rallyechance

Der Zuckerfuture an der ICE US legte in der vergangenen Woche leicht zu und schloss mit einem Plus von 1,11 % bei 16,35 US-Cent je Pfund. Damit gelang eine kleine Erholung von den Tiefstständen, die der Markt in den vergangenen Wochen ausgelotet hatte. Fundamentale Nachrichten bleiben allerdings schwierig: Brasilien meldete jüngst einen deutlichen Anstieg der Zuckerproduktion im August, und auch in Indien deuten günstige Monsunbedingungen auf ein hohes Produktionspotenzial in der laufenden Saison hin. Internationale Prognosen wie die der ISO und des USDA weisen für 2025/26 auf ein strukturell hohes Angebot hin – mit Surplus-Schätzungen zwischen 2,8 und 7,5 Millionen Tonnen.







Die Positionierungsdaten aus dem Commitment of Traders Report verstärken den Druck: Managed Money hält weiterhin eine massive Netto-Short-Position von 125.628 Kontrakten. Solche Überhänge machen eine Rallye zwar schwerer, bergen aber bei einer überraschenden Trendwende zugleich das Potenzial für einen Short Squeeze.







Ein positiver Faktor für den Markt ist die Saisonalität. Historisch beginnt Anfang Oktober die stärkste Phase des Jahres im Zucker: Bis in den November hinein zeigen die Futures regelmäßig deutliche Aufwärtsbewegungen, getrieben von zyklischen Nachfrageimpulsen und Lageraufbau.







Fazit:

