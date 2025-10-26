TTF Gas: Die Ruhe vor dem Winter – aber wie lange noch?

Der niederländische TTF-Gas-Future blieb in der vergangenen Woche praktisch unverändert und schloss bei 32,015 EUR/MWh, ein marginales Plus von +0,05 %. Die Volatilität ist auf ein bemerkenswert niedriges Niveau gefallen – fast so, als hätten die Märkte den Winter bereits abgehakt. Doch unter der Oberfläche mehren sich die Spannungen.







Die europäischen Gasspeicher sind weiterhin gut gefüllt, im EU-Durchschnitt zu 82,8 %, doch die deutschen Speicher liegen inzwischen deutlich unter dem saisonalen Minimum der Jahre 2018 bis 2021. Das ist bemerkenswert, weil Deutschland traditionell als Pufferstaat im europäischen Gasnetz fungiert. Sollte der Winter kälter ausfallen als prognostiziert, könnte das die Balance rasch kippen.







Fundamental bleibt die Lage stabil: Norwegische Pipelineflüsse und robuste LNG-Importe gleichen den Wegfall russischer Lieferungen weitgehend aus. Gleichzeitig schwächt die geringe Nachfrage aus China den globalen Wettbewerb um LNG-Ladungen – ein Faktor, der Europa derzeit zugutekommt.







Trotz der jüngsten EU-Sanktionen gegen russische Energiekonzerne (inklusive eines kompletten LNG-Importverbots ab 2027) blieb die Marktreaktion verhalten. Ein kurzzeitiger Anstieg um rund +2 % verpuffte rasch – ein weiteres Indiz für die derzeitige Lethargie im Terminmarkt. Charttechnisch bleibt der Bereich um 33 EUR/MWh eine entscheidende Marke: Oberhalb würde sich das Bild leicht aufhellen, darunter droht der Markt weiter seitwärts zu verharren.







Fazit:



Der TTF-Gasmarkt wirkt trügerisch ruhig – doch die Kombination aus saisonaler Unsicherheit, sinkenden deutschen Speichern und geopolitischen Risiken könnte diese Ruhe schneller beenden, als viele erwarten. Noch wirken die Preise stabil, doch unter der Oberfläche baut sich potenzielle Energie auf.







Ein kälterer Winter, eine Störung norwegischer Lieferungen oder unerwartete LNG-Engpässe könnten das fragile Gleichgewicht kippen und die Volatilität schlagartig zurückbringen. Für Trader heißt das: Wachsam bleiben. Die aktuelle Seitwärtsphase ist weniger ein Zeichen von Stabilität – sondern womöglich nur die Ruhe vor dem Sturm.

