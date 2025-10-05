US-Grains im Halbschlaf: Weizen pendelt zwischen Lagerdruck und Geopolitik

Der Weizenmarkt zeigt sich in den letzten Tagen von seiner volatilen Seite. Nach einem Rückgang auf den tiefsten Stand seit Mitte August konnte sich der CBOT-Weizen-Future zuletzt leicht erholen und schloss bei 5,09 USD pro Scheffel. Ausschlaggebend ist weniger die fundamentale Versorgungslage – die US-Lagerbestände liegen über den Erwartungen und signalisieren weiterhin ein komfortables Angebot – sondern vor allem geopolitische Spannungen rund um das Schwarze Meer.







Ein russischer Angriff auf ukrainische Ziele und die Ankündigung von US-Präsident Trump, „nukleare“ U-Boote näher an Russland zu verlegen, haben die Nervosität erhöht. Da Russland und die Ukraine zusammen einen erheblichen Anteil am globalen Weizenhandel stellen, wird jede Verschärfung militärischer Spannungen sofort in den Preisen reflektiert.







Kurzfristig bleibt der Markt damit hin- und hergerissen: Auf der einen Seite drücken hohe globale Lagerbestände, insbesondere aus den USA, auf die Preise. Auf der anderen Seite stützt die geopolitische Lage im Schwarzen Meer sowie die bevorstehenden US-China-Handelsgespräche, bei denen Agrarrohstoffe wie Soja und Getreide im Fokus stehen, die Kurse.







Fazit:



Der Weizen-Future steht an einem kritischen Punkt. Sollte das geopolitische Risiko weiter zunehmen, könnte das aktuelle Zwischentief den Boden für eine technische Gegenbewegung legen. Bleibt es jedoch bei der komfortablen Versorgungslage, dürfte jeder Anstieg schnell wieder ausgebremst werden.

