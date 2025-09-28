Weizen: Bären dominieren noch – saisonale Chance voraus

Der Weizenfuture an der CBOT beendete die vergangene Woche mit einem Minus von –0,67 % bei 519 US-Cents je Bushel. Die Woche verlief dabei durchaus volatil: Am Freitag fiel der Markt im Tief bis auf 507,25 US-Cents, konnte sich jedoch im weiteren Verlauf erholen und schloss schließlich wieder oberhalb der 519er-Marke. Trotz dieser Stabilisierungstendenzen bleibt das fundamentale Bild von hoher Angebotslast geprägt – sowohl durch die weitgehend abgeschlossene US-Ernte als auch durch die weiterhin komfortablen globalen Lagerbestände, gestützt durch Rekordernten in Europa und Südamerika.







Die Positionierungsdaten unterstreichen das noch immer schwache Sentiment: Das Managed Money hält eine massive Netto-Short-Position von 81.682 Kontrakten. Solange diese nicht abgebaut wird, bleibt der Preisdruck auf den Markt bestehen. Gleichzeitig eröffnet genau diese Konstellation das Potenzial für eine kräftige Gegenbewegung, sollte es zu Short-Eindeckungen kommen.







Saisonal betrachtet rückt der Weizenmarkt nun in eine seiner besten Phasen des Jahres. Historisch gesehen tendieren die Preise von Ende September bis in den Oktober hinein deutlich fester, da die Erntelast abnimmt und die Nachfrage nach Winterweizen-Saatgut für zusätzliche Impulse sorgen kann.







Fazit:



Noch hat der Weizenfuture mit hohem Short-Overhang und globaler Angebotsfülle zu kämpfen. Doch die Kombination aus historisch positiver Saisonalität und potenziellen Short-Coverings macht den Markt anfällig für eine dynamische Aufwärtsbewegung. Ein Ausbruch über 525 US-Cents könnte kurzfristig neue Käufer anlocken.

