XRP dominiert – Inflationsdaten und Short-Liquidationen treiben den Kurs an

Ethereum (+3,1 Prozent), Bitcoin (+2,4 Prozent), Solana (+3,1 Prozent) und Dogecoin (+1,8 Prozent) konnten zwar zu Wochenbeginn ebenfalls Tagesgewinne verbuchen. Auf Wochensicht liegen sie jedoch weiterhin im roten Bereich – im Gegensatz zu XRP , dass seine Verluste vollständig wettmachen konnte. Am Montagmittag notiert XRP bei 2,8 US-Dollar, ein Tagesgewinn von 2,9 Prozent und ein Wochenplus von 2 Prozent (Stand: 12:45 Uhr, MESZ).

Die am Freitag veröffentlichten US-Inflationsdaten gaben den Takt für die jüngste Krypto-Erholung vor. Das bevorzugte Inflationsmaß der Federal Reserve, die Kernrate des Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) ohne Lebensmittel und Energie, blieb im August wie im Vormonat bei 2,9 Prozent.

Zwar zeigt sich die Inflation hartnäckig, doch Anleger werten die Stabilisierung als positives Signal: Der Weg für weitere vorsichtige Zinssenkungen der Fed bleibt offen. Das beflügelte die Risikomärkte insgesamt – besonders Kryptowährungen. Entsprechend legte auch die gesamte Marktkapitalisierung zu und kletterte zuletzt um 2,5 Prozent auf 3,87 Billionen US-Dollar.

Short-Squeeze verstärkt Aufwärtsdruck

Zusätzlich sorgte ein massiver Short-Squeeze über das Wochenende für Kaufdruck. Nach Daten von CoinGlass wurden in den letzten 24 Stunden Krypto-Shorts im Wert von über 260 Millionen US-Dollar liquidiert, was die gesamte Liquidationssumme auf 345 Millionen US-Dollar brachte. Besonders Solana, Dogecoin und XRP profitierten von dieser Bewegung.

"Der Anstieg von Bitcoin hat eine Short-Covering-Welle ausgelöst, die die Altcoins zusätzlich nach oben gezogen hat", erklärte Shivam Thakral, CEO von BuyUcoin.

Analysten sehen Potenzial bis 4 US-Dollar

Marktbeobachter zeigen sich zunehmend bullish für die weitere XRP-Entwicklung. Der Analyst "Poseidon" erklärte, XRP bewege sich "schneller als gedacht" in Richtung der Marke von 4 US-Dollar. Auch "Dominus" sieht eine fundamentale Neubewertung: Das gerichtliche Urteil gegen die SEC, das XRP nicht als Wertpapier einstuft, habe regulatorische Unsicherheiten beseitigt und den Weg für institutionelle Investoren freigemacht.

Besonders das Thema XRP-ETFs rückt in den Fokus. Mit gleich mehreren Anträgen, deren Entscheidungen zwischen Mitte Oktober und November anstehen, könnte der Markt entscheidende Impulse erhalten. Analysten taxieren mögliche Mittelzuflüsse bei bis zu 8 Milliarden US-Dollar im ersten Jahr – vorausgesetzt, die Genehmigungen erfolgen.

Historie spricht gegen Oktober – doch Q4 bleibt stark

Statistisch betrachtet ist der Oktober traditionell ein schwacher Monat für XRP: Seit 2013 verzeichnete die Kryptowährung sieben Mal Verluste in diesem Zeitraum, mit einem durchschnittlichen Minus von 4,58 Prozent.

Doch das vierte Quartal zählt zu den stärksten Phasen überhaupt: In den vergangenen zwölf Jahren legte XRP zwischen Oktober und Dezember durchschnittlich 51 Prozent zu. Besonders 2017 und 2024 brachten den Investoren massive Gewinne von 1.064 beziehungsweise 240 Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



