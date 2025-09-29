Softing AG revidiert Jahresprognose drastisch!
Die Softing AG passt ihre Jahresprognose für 2025 an: Umsatz und EBIT werden niedriger erwartet, nachdem die jüngsten Zahlen enttäuschten. Chancen und Risiken wurden neu bewertet.
- Die Softing AG hat ihre Jahresprognose für 2025 korrigiert.
- Ursprünglich wurde ein Umsatz zwischen 90 und 95 Mio. EUR sowie ein operatives EBIT von 3 bis 3,5 Mio. EUR erwartet.
- Die Zahlen für August und September lagen jedoch unter den Erwartungen, was die Prognoseunsicherheit erhöhte.
- Der Vorstand rechnet nun mit einem Umsatz zwischen 85 und 90 Mio. EUR und einem operativen EBIT zwischen -0,5 und +0,5 Mio. EUR.
- Das EBIT wird nun auf -1,5 bis -0,5 Mio. EUR geschätzt.
- Die Prognosekorrektur wurde aufgrund einer Abwägung von Chancen und Risiken beschlossen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Softing ist am 12.11.2025.
Der Kurs von Softing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,6400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,27 % im
Minus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,3400EUR das entspricht einem Minus von -8,24 % seit der Veröffentlichung.
-8,24 %
+6,55 %
-0,56 %
-6,28 %
-16,74 %
-35,38 %
-27,24 %
-66,29 %
-81,65 %
