    RENK Group - Aktienkurs springt nach oben +4,80 % - 29.09.2025

    Am 29.09.2025 ist die RENK Group Aktie, bisher, um +4,80 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.

    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    RENK Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.09.2025

    Mit einer Performance von +4,80 % konnte die RENK Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die RENK Group Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +22,78 %.

    Allein seit letzter Woche ist die RENK Group Aktie damit um +16,82 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,95 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von RENK Group +347,22 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,78 % geändert.

    RENK Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,82 %
    1 Monat +33,95 %
    3 Monate +22,78 %
    1 Jahr +265,23 %

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,47 Mrd.EUR wert.

    RENK Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RENK Group

    +4,59 %
    +16,38 %
    +33,90 %
    +22,05 %
    +264,65 %
    +416,15 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



