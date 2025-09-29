    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz

    Versicherer

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Über eine Milliarde Schäden durch Wildunfälle

    Für Sie zusammengefasst
    • Wildunfälle verursachen über 1 Milliarde Euro Schäden.
    • 2024: 276.000 Wildunfälle, 1,1 Milliarden Euro Kosten.
    • Höhere Reparaturkosten treiben Versicherungsverluste an.
    Versicherer - Über eine Milliarde Schäden durch Wildunfälle
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Autounfälle mit Rehen, Hirschen, Wildschweinen und anderen Tieren verursachen mittlerweile Schäden von über einer Milliarde Euro. Im Jahr 2024 bezahlten die deutschen Versicherer für deutschlandweit 276.000 Wildunfälle gut 1,1 Milliarden Euro, wie der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte. Die durchschnittliche Schadenhöhe pro Kollision mit einem Wildtier belief sich demnach auf 4.100 Euro - 250 Euro mehr als noch 2023.

    Der Anlass der Mitteilung: Wildunfälle häufen sich alljährlich im Herbst, wenn die Tage kürzer werden. Viele Wildtiere sind in der Dämmerung aktiv und kreuzen dann auch Straßen. Der GDV macht für die steigenden Schäden sowohl die steigenden Preise für Karosserieteile als auch höhere Werkstattkosten verantwortlich. "Da sich diese höheren Reparaturkosten nicht nur bei Wildunfällen, sondern bei nahezu allen Schäden in der Kfz-Versicherung niederschlagen, haben die Kfz-Versicherer in den vergangenen zwei Jahren Verluste von insgesamt rund fünf Milliarden Euro gemacht", sagte Anja Käfer-Rohrbach, die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Verbands./cho/DP/men

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Allianz SE!
    Short
    380,47€
    Basispreis
    2,56
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    332,11€
    Basispreis
    2,41
    Ask
    × 14,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 356,4 auf Tradegate (29. September 2025, 12:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +3,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 137,67 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 372,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -8,71 %/+21,07 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Allianz - 840400 - DE0008404005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Allianz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Versicherer Über eine Milliarde Schäden durch Wildunfälle Autounfälle mit Rehen, Hirschen, Wildschweinen und anderen Tieren verursachen mittlerweile Schäden von über einer Milliarde Euro. Im Jahr 2024 bezahlten die deutschen Versicherer für deutschlandweit 276.000 Wildunfälle gut 1,1 Milliarden Euro, wie …