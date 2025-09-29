Versicherer
Über eine Milliarde Schäden durch Wildunfälle
- Wildunfälle verursachen über 1 Milliarde Euro Schäden.
- 2024: 276.000 Wildunfälle, 1,1 Milliarden Euro Kosten.
- Höhere Reparaturkosten treiben Versicherungsverluste an.
BERLIN (dpa-AFX) - Autounfälle mit Rehen, Hirschen, Wildschweinen und anderen Tieren verursachen mittlerweile Schäden von über einer Milliarde Euro. Im Jahr 2024 bezahlten die deutschen Versicherer für deutschlandweit 276.000 Wildunfälle gut 1,1 Milliarden Euro, wie der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte. Die durchschnittliche Schadenhöhe pro Kollision mit einem Wildtier belief sich demnach auf 4.100 Euro - 250 Euro mehr als noch 2023.
Der Anlass der Mitteilung: Wildunfälle häufen sich alljährlich im Herbst, wenn die Tage kürzer werden. Viele Wildtiere sind in der Dämmerung aktiv und kreuzen dann auch Straßen. Der GDV macht für die steigenden Schäden sowohl die steigenden Preise für Karosserieteile als auch höhere Werkstattkosten verantwortlich. "Da sich diese höheren Reparaturkosten nicht nur bei Wildunfällen, sondern bei nahezu allen Schäden in der Kfz-Versicherung niederschlagen, haben die Kfz-Versicherer in den vergangenen zwei Jahren Verluste von insgesamt rund fünf Milliarden Euro gemacht", sagte Anja Käfer-Rohrbach, die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Verbands./cho/DP/men
Für mich lässt die wirtschaftliche Situation in Deutschland die hohe Bewertung der DAX/MDAX-Werte i. d. R. nicht zu. Die Ergebnisse der Automobillbranche sind schlecht, in der Zulieferindustrie mehren sich Insolvenzen und Entlassungen. Die chemische und Pharmaindustrie stehen vor großen Herausforderungen und kämpfen mit politischen und geopolitischen Schwierigkeiten. Viele Firmen expandieren lieber in Polen, Ungarn, Rumänien anstatt in Deutschland neue Arbeitsplätze aufzubauen.
Ergänzend stehen natürlich noch weitere Versicherungsleistungen zur Verfügung.
Bei der Allianz zeigt sich, dass Analysten sich uneins sind, was die Zukunft bringt und mit dem „Analysten-Chaos“ gerne die Angler verunsichern. Das Vertrauen der Analysten wackelt, und plötzlich stockt auch die vermeintliche souveräne Gelddruckmaschine? Aber nur bis sich die nächste Rally sich ankündigt. ;-)
https://www.boerse-express.com/news/articles/allianz-aktie-analysten-chaos-verunsichert-anleger-823251