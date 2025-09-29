Lebensversicherung unter Druck
"Wenn die Neo-Broker in die Altersvorsorge kommen, fressen sie uns auf." (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Beim zweiten Life Insurance Innovation Circle von
BearingPoint, HBA-Consulting, myPension, ODDO BHF und Vanguard wurde im Klartext
über die Zukunft der Altersvorsorge gesprochen und wichtige Impulse für Reformen
und Innovationen in der Lebensversicherung gegeben. Referenten aus Forschung und
Wirtschaft sowie Verbandsvertreter setzten hochwertige Akzente.
Damit Lebensversicherer nicht weiter an Marktpräsenz einbüßen, ist ein radikales
Umdenken ihrer Geschäftsmodelle erforderlich. Denn seit Jahren stagnieren die
Neugeschäftszahlen und auch der Bestand an Kunden schmilzt, demographisch
bedingt, immer stärker ab. Durch ausbleibende Produktinnovationen und die viel
zu zaghaft angegangene digitale Transformation des eigenen Geschäftsmodells wird
der Abstand zu neuen Mitbewerbern um Altersvorsorgekunden immer größer. Zur
Einordnung: Trade Republic, der größte Neo-Broker Deutschlands, konnte im Jahr
2024 ca. 2,8 Mio. Neukunden hinzugewinnen. Und somit mehr als die gesamte
Versicherungsbrache, die es im Jahr 2024 insgesamt auf lediglich 2,4 Mio.
Neukunden schaffte. Um diese Entwicklung zu stoppen, sind umfassende
Veränderungen in den Bereichen Vertrieb, Produktgestaltung und IT-Infrastruktur
notwendig.
BearingPoint, HBA-Consulting, myPension, ODDO BHF und Vanguard wurde im Klartext
über die Zukunft der Altersvorsorge gesprochen und wichtige Impulse für Reformen
und Innovationen in der Lebensversicherung gegeben. Referenten aus Forschung und
Wirtschaft sowie Verbandsvertreter setzten hochwertige Akzente.
Damit Lebensversicherer nicht weiter an Marktpräsenz einbüßen, ist ein radikales
Umdenken ihrer Geschäftsmodelle erforderlich. Denn seit Jahren stagnieren die
Neugeschäftszahlen und auch der Bestand an Kunden schmilzt, demographisch
bedingt, immer stärker ab. Durch ausbleibende Produktinnovationen und die viel
zu zaghaft angegangene digitale Transformation des eigenen Geschäftsmodells wird
der Abstand zu neuen Mitbewerbern um Altersvorsorgekunden immer größer. Zur
Einordnung: Trade Republic, der größte Neo-Broker Deutschlands, konnte im Jahr
2024 ca. 2,8 Mio. Neukunden hinzugewinnen. Und somit mehr als die gesamte
Versicherungsbrache, die es im Jahr 2024 insgesamt auf lediglich 2,4 Mio.
Neukunden schaffte. Um diese Entwicklung zu stoppen, sind umfassende
Veränderungen in den Bereichen Vertrieb, Produktgestaltung und IT-Infrastruktur
notwendig.
Anzeige
Präsentiert von
Beim zweiten Life Insurance Innovation Circle von BearingPoint, HBA-Consulting,
myPension, ODDO BHF und Vanguard nahmen die Teilnehmer auf dem Podium kein Blatt
vor den Mund - sie sprachen mit ungeschönter Analyse über den Reformstau in der
Altersvorsorge, die zukünftige Rolle der Lebensversicherer und über die
Unterschiede in den regulatorischen Rahmenbedingungen.
Verschärfter Wettbewerb
Um möglichst unterschiedliche Perspektiven in die Diskussion einzubringen, wurde
das hochkarätig besetzte Panel bewusst aus verschiedenen Bereichen der Branche
zusammengestellt. Thomas Soltau, CEO von Smartbroker+, sprach als Vertreter der
neuen "Challenger" in einem Impulsvortrag und hob die Vorteile der Neo-Broker
gegenüber Lebensversicherungslösungen hervor: kostengünstiger, transparenter,
renditestark - und vor allem digital überlegen. Moritz Schumann,
stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen
Versicherungswirtschaft, betonte hingegen, dass modernere Rentenversicherungen
mit geringerer Garantie vielen konservativen deutschen Sparern überhaupt erst
den Weg in kapitalmarktorientierte Altersvorsorgelösungen ebnen würden. Georg
Kornmayer, Geschäftsführer des Maklerpools Fondsnet, bestätigte, dass ein
Großteil der Lebensversicherungsbranche auf den verschärften Wettbewerb nicht
vorbereitet sei und massiv an Marktanteilen zu verlieren drohe, wenn Neo-Brokern
und anderen Wettbewerbern der Zugang zur Altersvorsorge geöffnet werde. Stefan
myPension, ODDO BHF und Vanguard nahmen die Teilnehmer auf dem Podium kein Blatt
vor den Mund - sie sprachen mit ungeschönter Analyse über den Reformstau in der
Altersvorsorge, die zukünftige Rolle der Lebensversicherer und über die
Unterschiede in den regulatorischen Rahmenbedingungen.
Verschärfter Wettbewerb
Um möglichst unterschiedliche Perspektiven in die Diskussion einzubringen, wurde
das hochkarätig besetzte Panel bewusst aus verschiedenen Bereichen der Branche
zusammengestellt. Thomas Soltau, CEO von Smartbroker+, sprach als Vertreter der
neuen "Challenger" in einem Impulsvortrag und hob die Vorteile der Neo-Broker
gegenüber Lebensversicherungslösungen hervor: kostengünstiger, transparenter,
renditestark - und vor allem digital überlegen. Moritz Schumann,
stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen
Versicherungswirtschaft, betonte hingegen, dass modernere Rentenversicherungen
mit geringerer Garantie vielen konservativen deutschen Sparern überhaupt erst
den Weg in kapitalmarktorientierte Altersvorsorgelösungen ebnen würden. Georg
Kornmayer, Geschäftsführer des Maklerpools Fondsnet, bestätigte, dass ein
Großteil der Lebensversicherungsbranche auf den verschärften Wettbewerb nicht
vorbereitet sei und massiv an Marktanteilen zu verlieren drohe, wenn Neo-Brokern
und anderen Wettbewerbern der Zugang zur Altersvorsorge geöffnet werde. Stefan
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Bank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
RandomGambler1 schrieb heute 09:17
mitdiskutieren »
Hätte man nur nicht die Geschichten von Lug und Trug am Hals. Verzeihen dauert lang, vergessen noch länger ...
Ist das Kind erst einmal in den Brunnen gefallen ... das kostet Anstrengung, ein Imageschaden ist langlebig.
Die Sünden der Vergangenheit holen einen eben ein ( siehe auch das Beispieöl 'Epstein Akten' Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif ), das Netz vergisst nicht, vergisst man gern.
Dann ist da auch die viel schimmere Arroganz und Hochnäsigkeit den kleinen Leuten gegenüber, das nimmt man übel, bis heute.
Die Postbank konnte das auch nicht ausbügeln, eher das Gegenteil.
Es geht der Deutscheb Bank aber nicht um die Kleinen, sondern, wie in dem Artikel ersichtlich, um die vermögenden und hochvermögenden Privatkunden.
Beratung und Betreuung, na dann ... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
BlackZock schrieb 25.09.25, 13:36
mitdiskutieren »
Ich tippe eher darauf, dass die Jahresendrally ausfällt und dass wir die Höchststände gesehen haben.
Der Dax ist dieses Jahr 17 Prozent im Plus. Seit dem kleinen Crash im April sogar 23 Prozent. Auch der S&P ist 10 Prozent im Plus seit Januar.
Erfahrungsgemäß machen die Großanleger bei so einem Kursverlauf im Herbst ihre Bücher eher zu und treiben den Markt nicht weiter in die Höhe. Wozu auch.
Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem mal ein zwei gute Wochen geben kann in den nächsten drei Monaten. Aber ansonsten sehe ich das Potenzial dieses Jahr als ausgeschöpft an, und Long-Positionen die jetzt eingegangen werden, laufen wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr ins Plus.
Nur meine Meinung.
RandomGambler1 schrieb 25.09.25, 13:09
mitdiskutieren »
Im Hintergrund steht auch die Tatsache, dass wir uns in der letzten Woche vor Quartalsende Q3 befinden.
Keine großen Knaller mehr, den Quartalsbilanz-Abschluss vor Augen.
Danach kommt das 4. Quartal mit einem möglichen extraordinären Kursanstieg, inkl. Jahresende.
Dem Kapital stehen zur Zeit nicht so viele Optionen für rentable und zugleich sichere Anlagen zur Verfügung, das nährt den Aktienmarkt.
Zudem hält der Trend, - wenigstens teilweise raus aus dem unsicheren US Dollar, befördet durch irrlichternde US Finanzpolitik !
Die Goldkäufe der Notenbanken lassen ahnen ...
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte