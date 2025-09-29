    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank

    Lebensversicherung unter Druck

    "Wenn die Neo-Broker in die Altersvorsorge kommen, fressen sie uns auf." (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) - Beim zweiten Life Insurance Innovation Circle von
    BearingPoint, HBA-Consulting, myPension, ODDO BHF und Vanguard wurde im Klartext
    über die Zukunft der Altersvorsorge gesprochen und wichtige Impulse für Reformen
    und Innovationen in der Lebensversicherung gegeben. Referenten aus Forschung und
    Wirtschaft sowie Verbandsvertreter setzten hochwertige Akzente.

    Damit Lebensversicherer nicht weiter an Marktpräsenz einbüßen, ist ein radikales
    Umdenken ihrer Geschäftsmodelle erforderlich. Denn seit Jahren stagnieren die
    Neugeschäftszahlen und auch der Bestand an Kunden schmilzt, demographisch
    bedingt, immer stärker ab. Durch ausbleibende Produktinnovationen und die viel
    zu zaghaft angegangene digitale Transformation des eigenen Geschäftsmodells wird
    der Abstand zu neuen Mitbewerbern um Altersvorsorgekunden immer größer. Zur
    Einordnung: Trade Republic, der größte Neo-Broker Deutschlands, konnte im Jahr
    2024 ca. 2,8 Mio. Neukunden hinzugewinnen. Und somit mehr als die gesamte
    Versicherungsbrache, die es im Jahr 2024 insgesamt auf lediglich 2,4 Mio.
    Neukunden schaffte. Um diese Entwicklung zu stoppen, sind umfassende
    Veränderungen in den Bereichen Vertrieb, Produktgestaltung und IT-Infrastruktur
    notwendig.

    Beim zweiten Life Insurance Innovation Circle von BearingPoint, HBA-Consulting,
    myPension, ODDO BHF und Vanguard nahmen die Teilnehmer auf dem Podium kein Blatt
    vor den Mund - sie sprachen mit ungeschönter Analyse über den Reformstau in der
    Altersvorsorge, die zukünftige Rolle der Lebensversicherer und über die
    Unterschiede in den regulatorischen Rahmenbedingungen.

    Verschärfter Wettbewerb

    Um möglichst unterschiedliche Perspektiven in die Diskussion einzubringen, wurde
    das hochkarätig besetzte Panel bewusst aus verschiedenen Bereichen der Branche
    zusammengestellt. Thomas Soltau, CEO von Smartbroker+, sprach als Vertreter der
    neuen "Challenger" in einem Impulsvortrag und hob die Vorteile der Neo-Broker
    gegenüber Lebensversicherungslösungen hervor: kostengünstiger, transparenter,
    renditestark - und vor allem digital überlegen. Moritz Schumann,
    stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen
    Versicherungswirtschaft, betonte hingegen, dass modernere Rentenversicherungen
    mit geringerer Garantie vielen konservativen deutschen Sparern überhaupt erst
    den Weg in kapitalmarktorientierte Altersvorsorgelösungen ebnen würden. Georg
    Kornmayer, Geschäftsführer des Maklerpools Fondsnet, bestätigte, dass ein
    Großteil der Lebensversicherungsbranche auf den verschärften Wettbewerb nicht
    vorbereitet sei und massiv an Marktanteilen zu verlieren drohe, wenn Neo-Brokern
    und anderen Wettbewerbern der Zugang zur Altersvorsorge geöffnet werde. Stefan
    Autor
    news aktuell
    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
