"Wenn die Neo-Broker in die Altersvorsorge kommen, fressen sie uns auf." (FOTO)

Hätte man nur nicht die Geschichten von Lug und Trug am Hals. Verzeihen dauert lang, vergessen noch länger ...

Ist das Kind erst einmal in den Brunnen gefallen ... das kostet Anstrengung, ein Imageschaden ist langlebig.





Die Sünden der Vergangenheit holen einen eben ein ( siehe auch das Beispieöl 'Epstein Akten' Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif ), das Netz vergisst nicht, vergisst man gern.





Dann ist da auch die viel schimmere Arroganz und Hochnäsigkeit den kleinen Leuten gegenüber, das nimmt man übel, bis heute.

Die Postbank konnte das auch nicht ausbügeln, eher das Gegenteil.





Es geht der Deutscheb Bank aber nicht um die Kleinen, sondern, wie in dem Artikel ersichtlich, um die vermögenden und hochvermögenden Privatkunden.

Beratung und Betreuung, na dann ... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif