Novo Nordisk Aktie verliert signifikant - 29.09.2025

Mit einer Performance von -3,59 % musste die Novo Nordisk Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Novo Nordisk mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -21,31 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Novo Nordisk Aktie damit um -12,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,33 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -44,64 % verloren.

Novo Nordisk Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,18 % 1 Monat -3,33 % 3 Monate -21,31 % 1 Jahr -56,73 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Novo Nordisk Aktie, die als überverkauft gilt und eine technische Korrektur nahelegt. Viele Mitglieder sind unsicher über den richtigen Einstiegszeitpunkt und sehen derzeit kein klares Kaufsignal, obwohl die Aktie als unterbewertet gilt. Zudem wird die Möglichkeit eines weiteren Kursrückgangs thematisiert, insbesondere wenn das Tief von April bei 39 Euro nicht gehalten werden kann.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

Informationen zur Novo Nordisk Aktie

Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 155,86 Mrd. wert.

Der Kampf gegen Fettleibigkeit gilt als einer der größten Wachstumsmärkte im globalen Pharmasektor. Schätzungen zufolge könnte der Markt für Adipositas-Therapien bis 2030 ein Volumen von bis zu 150 Mrd. USD erreichen. Bisher beherrschen Novo Nordisk und Eli Lilly den Markt. Doch fast jeder Konzern und innovative Herausforderer wollen ein Stück vom Kuchen. Jüngstes Beispiel: Pfizer plant die milliardenschwere Übernahme des US-Unternehmens Metsera, das mit neuartigen Medikamenten gegen Übergewicht im Rennen ist. Ein heißer Übernahmekandidat ist auch BioNxt Solutions. Das Unternehmen will mit einer oralen Einnahmeform für eine Revolution und neue Kunden sorgen. Erste Prototypen wurden bereits entwickelt. Interessant für praktisch jeden Pharma-Konzern.

Novo Nordisk Aktie jetzt kaufen?

Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.