Intel Aktie unter starkem Abgabedruck - 29.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von -1,70 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Intel in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +54,66 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +19,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,91 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Intel auf +56,17 %.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +19,74 % 1 Monat +40,91 % 3 Monate +54,66 % 1 Jahr +39,99 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Intel-Aktie, die durch strategische Partnerschaften mit Unternehmen wie Apple und Nvidia beeinflusst wird. Viele Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertungen und der Möglichkeit eines Rücksetzers, während andere auf das Potenzial von Intel als Schlüsselakteur im US-Chipmarkt hinweisen. Es wird auch über die politischen Rahmenbedingungen und deren Einfluss auf die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit von Intel diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 139,50 Mrd. wert.

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.