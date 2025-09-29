AppLovin Registered (A) Aktie legt zu - 29.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die AppLovin Registered (A) Aktie. Sie steigt um +2,45 % auf 586,20€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die AppLovin Registered (A) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +101,46 %.

Allein seit letzter Woche ist die AppLovin Registered (A) Aktie damit um +4,99 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +39,97 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AppLovin Registered (A) auf +86,01 %.

AppLovin Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,99 % 1 Monat +39,97 % 3 Monate +101,46 % 1 Jahr +405,13 %

Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

Es gibt 308 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 182,24 Mrd. wert.

Die Kombination aus Big Data und Künstlicher Intelligenz gilt als einer der größten Wachstumstreiber der kommenden Dekade. Unternehmen, die es schaffen, riesige Datenmengen effizient zu sammeln, auszuwerten und in Echtzeit nutzbar zu machen, …

AppLovin Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.