Western Digital Aktie auf Höhenflug - 29.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Western Digital Aktie. Mit einer Performance von +3,76 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Western Digital ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, die Daten sichern, speichern und zugänglich machen. Das Unternehmen bietet Festplatten, SSDs und Speicherlösungen für Privatkunden, Unternehmen und Rechenzentren an. Es ist einer der größten Hersteller weltweit, mit Konkurrenten wie Seagate, Samsung und Toshiba. Western Digital überzeugt durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Western Digital Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +70,49 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Western Digital Aktie damit um +0,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,81 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Western Digital +114,89 % gewonnen.

Western Digital Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,38 % 1 Monat +30,81 % 3 Monate +70,49 % 1 Jahr +99,77 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Es gibt 347 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,76 Mrd. wert.

Western Digital Aktie jetzt kaufen?

Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.