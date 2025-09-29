OHB Aktie auf Höhenflug - 29.09.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die OHB Aktie. Mit einer Performance von +19,67 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie geht es mit der Aktie weiter?

OHB SE ist ein führendes europäisches Raumfahrtunternehmen, spezialisiert auf Satelliten und Raumfahrtlösungen. Es ist einer der größten unabhängigen Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Airbus und Thales. OHB besticht durch Flexibilität und maßgeschneiderte Lösungen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von OHB einen Gewinn von +17,62 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +33,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,72 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von OHB +81,59 % gewonnen.

OHB Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +33,13 % 1 Monat +30,72 % 3 Monate +17,62 % 1 Jahr +97,72 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung und Kursentwicklung der OHB Aktie. Die Bewertung von OHB mit einem KUV von 1,3 wird im Vergleich zu Rocket Lab (32) als niedrig erachtet. Der Kurs zeigt eine positive Entwicklung, die als überraschend wahrgenommen wird. Staatliche Aufträge im Verteidigungsbereich könnten OHB stärken, während eine mögliche Kapitalerhöhung zur Finanzierung von Wachstum diskutiert wird. Die aktuellen Marktbedingungen für private Equity stellen zudem Herausforderungen dar.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber OHB eingestellt.

Informationen zur OHB Aktie

Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,01 Mrd. wert.

OHB Aktie jetzt kaufen?

Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.