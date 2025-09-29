Wir alle sind Fairtrade / Matthias Schweighöfer und Joko setzen sich für fairen Handel ein (FOTO)

Köln (ots) -



- Bundesweite Kampagne "Wir alle sind Fairtrade" macht auf globale Vernetzung

von Lieferketten und fairen Handel aufmerksam

- Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer zeigen Gesicht für Fairtrade -

Großflächenplakatierung in 13 deutschen Großstädten

- Über 80 Unternehmen aus Lebensmittel- und Einzelhandel beteiligen sich



Vom 1. bis zum 15. Oktober rückt die Kampagne "Wir alle sind Fairtrade" die

globale Vernetzung von Menschen, Produkten und Lieferketten in den Mittelpunkt.

Denn: Kaffee, Bananen, Schokolade - vieles davon, was Verbraucherinnen und

Verbraucher besonders lieben, stammt aus Ländern des globalen Südens. Der

Welthandel verbindet Menschen entlang der gesamten Wertschöpfungskette - vom

Anbau über die Produktion bis hin zum Einkauf im Supermarkt. Durch den Einsatz

für fairen Handel kann jeder Teil einer globalen Bewegung werden. Bundesweit

sichtbar wird die Kampagne durch Großflächenplakaten in 13 Städten sowie durch

eine umfangreiche Verlängerung auf Social Media.





Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer zeigen Gesicht für Fairtrade



Prominente Unterstützung gibt es von Joko Winterscheidt und Matthias

Schweighöfer, die mit ihrem Fairtrade-zertifizierten III Freunde Kaffee der

Kampagne ein Gesicht geben: "Wir möchten mit Fairtrade ein Zeichen setzen, weil

es eben nicht egal ist, wo unsere Produkte herkommen", sagt Joko Winterscheidt,

Moderator, Schauspieler und Mitgründer von III Freunde Kaffee. "Für uns war die

Zusammenarbeit mit Fairtrade ein logischer Schritt, damit vor allem die

Menschen, die unseren Kaffee anbauen, fairere Bedingungen für ihre Arbeit

erhalten."



Weitere prominente Persönlichkeiten - darunter Schauspieler Benno Fürmann,

Hannes Jaenicke, Leonard Kunz und die Schauspielerinnen Susan Hoecke, Marie

Nasemann und Lea Woitack sowie die weiteren Fairtrade Unterstützer Neven

Subotic, Sebastian Krumbiegel, Louisa Schneider und Moritz Neumeier - sind dabei

und unterstützen die Kampagne.



Fairtrade verbindet uns mit den Menschen hinter den Produkten



Neben den Prominenten aus Deutschland dreht sich alles um das Ehepaar Matilde

Perdomo Romero und Merlin Alecsi Urrea Pinto, die in Honduras Kaffee unter

Fairtrade-Bedingungen anbauen. Der faire Handel verbindet Verbraucherinnen,

Hersteller und die Menschen im Anbau: "Fairtrade gibt uns die Sicherheit, dass

wir faire Preise für unsere Arbeit bekommen und verbindet uns mit Konsumenten

und der Welt - durch Transparenz, Respekt und Verantwortung."



Fairer Handel - die Basis für zukunftsfähige Lieferketten



"Fairtrade Deutschland setzt mit der Kampagne darauf, Verbraucherinnen,

Verbraucher und Wirtschaftspartner dafür zu sensibilisieren, dass wir durch den

Welthandel alle vernetzt sind", erläutert Benjamin Drösel, Vorstand für

Marketing und Vertrieb bei Fairtrade Deutschland. "Faire Preise und verlässliche

Handelsbeziehungen sind die Basis für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen in

den Anbauländern und dafür, dass Lieferketten langfristig stabil sind." Denn

Fairtrade stärkt die Menschen vor Ort durch nachhaltigere Anbaumethoden, stabile

Preise und trägt damit auch zu sicheren Lieferketten bei.



Wirtschaftspartner, Zivilgesellschaft, Produzentinnen - wir alle sind Fairtrade



Die Großflächenplakatierung findet statt in Köln, Bonn, Dortmund, Bochum, Essen,

Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, München, Hamburg, Berlin, Leipzig und Dresden.

Über 80 Fairtrade-Lizenzpartner beteiligen sich an der Kampagne.



Verbraucherinnen, Schüler und alle Engagierten können mitmachen, indem sie

wortwörtlich Gesicht zeigen und neben Matthias und Joko sowie zahlreichen

weiteren Prominenten Teil des Wir alle sind Fairtrade Videos werden und ein Wir

alle sind Fairtrade Profilbild für die eigenen Social Media Kanäle nutzen



Alle Infos zu "Wir Alle sind Fairtrade" unter: fairtr.de/WirAlleSindFairtrade (h

ttps://www.fairtrade.net/de-de/mach-mit/Aktionen-und-Kampagnen/Wir_alle_sind_fai

rtrade_2025.html)



