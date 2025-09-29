    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Wir alle sind Fairtrade / Matthias Schweighöfer und Joko setzen sich für fairen Handel ein (FOTO)

    Köln (ots) -

    - Bundesweite Kampagne "Wir alle sind Fairtrade" macht auf globale Vernetzung
    von Lieferketten und fairen Handel aufmerksam
    - Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer zeigen Gesicht für Fairtrade -
    Großflächenplakatierung in 13 deutschen Großstädten
    - Über 80 Unternehmen aus Lebensmittel- und Einzelhandel beteiligen sich

    Vom 1. bis zum 15. Oktober rückt die Kampagne "Wir alle sind Fairtrade" die
    globale Vernetzung von Menschen, Produkten und Lieferketten in den Mittelpunkt.
    Denn: Kaffee, Bananen, Schokolade - vieles davon, was Verbraucherinnen und
    Verbraucher besonders lieben, stammt aus Ländern des globalen Südens. Der
    Welthandel verbindet Menschen entlang der gesamten Wertschöpfungskette - vom
    Anbau über die Produktion bis hin zum Einkauf im Supermarkt. Durch den Einsatz
    für fairen Handel kann jeder Teil einer globalen Bewegung werden. Bundesweit
    sichtbar wird die Kampagne durch Großflächenplakaten in 13 Städten sowie durch
    eine umfangreiche Verlängerung auf Social Media.

    Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer zeigen Gesicht für Fairtrade

    Prominente Unterstützung gibt es von Joko Winterscheidt und Matthias
    Schweighöfer, die mit ihrem Fairtrade-zertifizierten III Freunde Kaffee der
    Kampagne ein Gesicht geben: "Wir möchten mit Fairtrade ein Zeichen setzen, weil
    es eben nicht egal ist, wo unsere Produkte herkommen", sagt Joko Winterscheidt,
    Moderator, Schauspieler und Mitgründer von III Freunde Kaffee. "Für uns war die
    Zusammenarbeit mit Fairtrade ein logischer Schritt, damit vor allem die
    Menschen, die unseren Kaffee anbauen, fairere Bedingungen für ihre Arbeit
    erhalten."

    Weitere prominente Persönlichkeiten - darunter Schauspieler Benno Fürmann,
    Hannes Jaenicke, Leonard Kunz und die Schauspielerinnen Susan Hoecke, Marie
    Nasemann und Lea Woitack sowie die weiteren Fairtrade Unterstützer Neven
    Subotic, Sebastian Krumbiegel, Louisa Schneider und Moritz Neumeier - sind dabei
    und unterstützen die Kampagne.

    Fairtrade verbindet uns mit den Menschen hinter den Produkten

    Neben den Prominenten aus Deutschland dreht sich alles um das Ehepaar Matilde
    Perdomo Romero und Merlin Alecsi Urrea Pinto, die in Honduras Kaffee unter
    Fairtrade-Bedingungen anbauen. Der faire Handel verbindet Verbraucherinnen,
    Hersteller und die Menschen im Anbau: "Fairtrade gibt uns die Sicherheit, dass
    wir faire Preise für unsere Arbeit bekommen und verbindet uns mit Konsumenten
    und der Welt - durch Transparenz, Respekt und Verantwortung."

    Fairer Handel - die Basis für zukunftsfähige Lieferketten

    "Fairtrade Deutschland setzt mit der Kampagne darauf, Verbraucherinnen,
    Verbraucher und Wirtschaftspartner dafür zu sensibilisieren, dass wir durch den
    Welthandel alle vernetzt sind", erläutert Benjamin Drösel, Vorstand für
    Marketing und Vertrieb bei Fairtrade Deutschland. "Faire Preise und verlässliche
    Handelsbeziehungen sind die Basis für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen in
    den Anbauländern und dafür, dass Lieferketten langfristig stabil sind." Denn
    Fairtrade stärkt die Menschen vor Ort durch nachhaltigere Anbaumethoden, stabile
    Preise und trägt damit auch zu sicheren Lieferketten bei.

    Wirtschaftspartner, Zivilgesellschaft, Produzentinnen - wir alle sind Fairtrade

    Die Großflächenplakatierung findet statt in Köln, Bonn, Dortmund, Bochum, Essen,
    Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, München, Hamburg, Berlin, Leipzig und Dresden.
    Über 80 Fairtrade-Lizenzpartner beteiligen sich an der Kampagne.

    Verbraucherinnen, Schüler und alle Engagierten können mitmachen, indem sie
    wortwörtlich Gesicht zeigen und neben Matthias und Joko sowie zahlreichen
    weiteren Prominenten Teil des Wir alle sind Fairtrade Videos werden und ein Wir
    alle sind Fairtrade Profilbild für die eigenen Social Media Kanäle nutzen

    Alle Infos zu "Wir Alle sind Fairtrade" unter: fairtr.de/WirAlleSindFairtrade (h
    ttps://www.fairtrade.net/de-de/mach-mit/Aktionen-und-Kampagnen/Wir_alle_sind_fai
    rtrade_2025.html)

