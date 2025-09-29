Wir alle sind Fairtrade / Matthias Schweighöfer und Joko setzen sich für fairen Handel ein (FOTO)
Köln (ots) -
- Bundesweite Kampagne "Wir alle sind Fairtrade" macht auf globale Vernetzung
von Lieferketten und fairen Handel aufmerksam
- Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer zeigen Gesicht für Fairtrade -
Großflächenplakatierung in 13 deutschen Großstädten
- Über 80 Unternehmen aus Lebensmittel- und Einzelhandel beteiligen sich
Vom 1. bis zum 15. Oktober rückt die Kampagne "Wir alle sind Fairtrade" die
globale Vernetzung von Menschen, Produkten und Lieferketten in den Mittelpunkt.
Denn: Kaffee, Bananen, Schokolade - vieles davon, was Verbraucherinnen und
Verbraucher besonders lieben, stammt aus Ländern des globalen Südens. Der
Welthandel verbindet Menschen entlang der gesamten Wertschöpfungskette - vom
Anbau über die Produktion bis hin zum Einkauf im Supermarkt. Durch den Einsatz
für fairen Handel kann jeder Teil einer globalen Bewegung werden. Bundesweit
sichtbar wird die Kampagne durch Großflächenplakaten in 13 Städten sowie durch
eine umfangreiche Verlängerung auf Social Media.
Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer zeigen Gesicht für Fairtrade
Prominente Unterstützung gibt es von Joko Winterscheidt und Matthias
Schweighöfer, die mit ihrem Fairtrade-zertifizierten III Freunde Kaffee der
Kampagne ein Gesicht geben: "Wir möchten mit Fairtrade ein Zeichen setzen, weil
es eben nicht egal ist, wo unsere Produkte herkommen", sagt Joko Winterscheidt,
Moderator, Schauspieler und Mitgründer von III Freunde Kaffee. "Für uns war die
Zusammenarbeit mit Fairtrade ein logischer Schritt, damit vor allem die
Menschen, die unseren Kaffee anbauen, fairere Bedingungen für ihre Arbeit
erhalten."
Weitere prominente Persönlichkeiten - darunter Schauspieler Benno Fürmann,
Hannes Jaenicke, Leonard Kunz und die Schauspielerinnen Susan Hoecke, Marie
Nasemann und Lea Woitack sowie die weiteren Fairtrade Unterstützer Neven
Subotic, Sebastian Krumbiegel, Louisa Schneider und Moritz Neumeier - sind dabei
und unterstützen die Kampagne.
Fairtrade verbindet uns mit den Menschen hinter den Produkten
Neben den Prominenten aus Deutschland dreht sich alles um das Ehepaar Matilde
Perdomo Romero und Merlin Alecsi Urrea Pinto, die in Honduras Kaffee unter
Fairtrade-Bedingungen anbauen. Der faire Handel verbindet Verbraucherinnen,
Hersteller und die Menschen im Anbau: "Fairtrade gibt uns die Sicherheit, dass
wir faire Preise für unsere Arbeit bekommen und verbindet uns mit Konsumenten
und der Welt - durch Transparenz, Respekt und Verantwortung."
Fairer Handel - die Basis für zukunftsfähige Lieferketten
"Fairtrade Deutschland setzt mit der Kampagne darauf, Verbraucherinnen,
Verbraucher und Wirtschaftspartner dafür zu sensibilisieren, dass wir durch den
Welthandel alle vernetzt sind", erläutert Benjamin Drösel, Vorstand für
Marketing und Vertrieb bei Fairtrade Deutschland. "Faire Preise und verlässliche
Handelsbeziehungen sind die Basis für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen in
den Anbauländern und dafür, dass Lieferketten langfristig stabil sind." Denn
Fairtrade stärkt die Menschen vor Ort durch nachhaltigere Anbaumethoden, stabile
Preise und trägt damit auch zu sicheren Lieferketten bei.
Wirtschaftspartner, Zivilgesellschaft, Produzentinnen - wir alle sind Fairtrade
Die Großflächenplakatierung findet statt in Köln, Bonn, Dortmund, Bochum, Essen,
Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, München, Hamburg, Berlin, Leipzig und Dresden.
Über 80 Fairtrade-Lizenzpartner beteiligen sich an der Kampagne.
Verbraucherinnen, Schüler und alle Engagierten können mitmachen, indem sie
wortwörtlich Gesicht zeigen und neben Matthias und Joko sowie zahlreichen
weiteren Prominenten Teil des Wir alle sind Fairtrade Videos werden und ein Wir
alle sind Fairtrade Profilbild für die eigenen Social Media Kanäle nutzen
Alle Infos zu "Wir Alle sind Fairtrade" unter: fairtr.de/WirAlleSindFairtrade (h
ttps://www.fairtrade.net/de-de/mach-mit/Aktionen-und-Kampagnen/Wir_alle_sind_fai
rtrade_2025.html)
Pressekontakt:
Fairtrade Deutschland e.V.
Maarweg 165 | 50825 Köln
Leitung Öffentlichkeitsarbeit
Tania Hippler +49 221 942040-93
Pressekontakt
Katharina Kulakow +49 221 942040-78
mailto:presse@fairtrade-deutschland.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52482/6127316
OTS: Fairtrade Deutschland e.V.
