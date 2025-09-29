Peso steigt rasant – Oktober ist Monat der Entscheidung für Milei

In dieser Situation kam die überraschende Unterstützung der US-Regierung: Finanzminister Scott Bessent kündigte ein Swap-Programm mit der argentinischen Zentralbank über 20 Milliarden US-Dollar an und signalisierte, dass die US-Behörden bereit seien, auch weitere Hilfe zu gewähren. In der Folge schnellte der Peso in kurzer Zeit von seinem Allzeittief von 1475 Peso je US-Dollar bis auf aktuell etwa 1.330 Peso um knapp 10 Prozent hoch und verzeichnete damit sein stärkstes Wochenergebnis seit Beginn der Daten-Aufzeichnung. Auch die Aktienmärkte profitierten: Der S&P Merval stieg deutlich und lokale Staatsanleihen stabilisierten sich.

Argentinien ist in den letzten Jahrzehnten immer wieder wegen der hohen Inflation, wiederholten Währungsabwertungen und Schuldenkrisen in die Kritik geraten, die den Peso unter Druck gesetzt haben. Unter Präsident Javier Milei hat das Land zwar Fortschritte erzielt – die Inflation sank von über 200 Prozent auf rund 34 Prozent, die Armut ging laut staatlicher Statistik auf 31,6 Prozent zurück, den niedrigsten Wert seit 2018 – doch das Vertrauen von Investoren blieb fragil. Die jüngsten Wahlniederlagen seiner Partei in der Provinz Buenos Aires hatten einen Kapitalabfluss ausgelöst und den Peso unter Druck gesetzt.

Zusätzlich zum US-Paket flossen Devisen aus dem Agrarsektor in den Markt: Exporteuren wurde durch vorübergehende Steuererleichterungen ein Anreiz gegeben, Agrargüter im Wert von 7 Milliarden US-Dollar zu verkaufen. Dieses zusätzliche Angebot half, den Peso zu stabilisieren und die Zentralbankreserven aufzubauen, die seit Anfang August um 4 Milliarden US-Dollar gesunken waren. Experten betonen, dass die Regierung diese temporären Dollarzuflüsse nutzen sollte, um echte Reserven anzusammeln und den Wechselkursmarkt zu stabilisieren.

Doch trotz dieser positiven Impulse stehen Argentinien noch einige Hürden bevor. Viele Analysten sehen den Peso immer noch überbewertet, manche schätzen die notwendige Abwertung auf bis zu 20-30 Prozent, um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu sichern und das Ziel eines jährlichen Leistungsbilanzüberschusses von 10 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Eine stärkere Abwertung könnte die Exportwirtschaft weiter stärken, den Konsum im Inland verteuern, aber auch die Geldpolitik erleichtern.

Hinzu kommen politische Risiken: Im Oktober stehen die enorm wichtigen Zwischenwahlen an. Sollte Mileis Koalition nicht genügend Sitze gewinnen, könnten peronistische Parteien wieder die Fiskalpolitik dominieren und die Reformagenda gefährden.

Langfristig bleibt die Debatte über eine mögliche Dollarisierung des Landes, wie sie Milei in Aussicht gestellt hat, bestehen. Experten argumentieren, dass der Peso theoretisch sofort durch den US-Dollar ersetzt werden könnte, was die Finanzierung von Staatsdefiziten über Gelddrucken durch die Zentralbank auf einen Schlag beenden würde. Selbst kleine Maßnahmen, wie die Umwandlung eines Teils der Pesos in US-Dollar, könnten die Währungsstabilität weiter festigen.

Die aktuelle Stabilisierung eröffnet vielleicht Chancen, birgt aber gewaltige Gefahren: Der Peso könnte seinen Abwärtstrend brechen, die Märkte bleiben offen für Investitionen, und die Regierung kann ihre Reformagenda fortsetzen. Allerdings hängt die Nachhaltigkeit stark von politischen Entscheidungen ab: Wählerentscheidungen im Oktober und die Fähigkeit Mileis, fiskalische Disziplin und Wachstum zu verbinden. Die Kombination aus US-Unterstützung, temporären Steueranreizen für Exporteure und disziplinierter Geldpolitik bietet Argentinien eine seltene Chance, den Peso zu stabilisieren und das Vertrauen der Märkte zurückzugewinnen.

Doch strukturelle Probleme, politische Unsicherheiten und die Notwendigkeit, die Zentralbankreserven aufzubauen, bleiben die zentralen Stellhebel. Wenn Milei die Mittel geschickt nutzt, könnte Argentinien nach Jahren der Krise endlich eine Phase relativer Stabilität erleben – der Peso könnte wieder zu einer verlässlicheren Währung werden. Es ist nur die Frage, ob die Bevölkerung, die aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten und dem langsamen Reformtempo etwas desillusioniert ist, Milei weiter unterstützt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion