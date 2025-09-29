NextGen Digital Platforms Inc. bekräftigt seinen strategischen Plan, langfristige Werte zu schaffen, indem das Unternehmen die traditionellen Kapitalmärkte mit der Web3-Infrastruktur verbindet

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 29. September 2025 – NextGen Digital Platforms Inc. („NextGen“ oder das “Unternehmen”) (CSE:NXT – WKN:A40KLQ), eine Fintech-Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das traditionelle Kapitalmärkte mit Web3-Infrastruktur verbindet, gibt heute ein Update zu seinen strategischen Prioritäten und seiner Unternehmensstrategie bekannt.

Im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 24. September 2025 und 25. September 2025 hat NextGen die Zustimmung der Mehrheit seiner Aktionäre und der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) für die geplante Ausweitung seines Geschäfts auf das Ökosystem der digitalen Vermögenswerte und die Umsetzung einer Strategie zum Treasury-Management mit Kryptowährungen (die „Geschäftsänderung“) erhalten.

Zu diesem Zweck gab das Unternehmen am 26. September 2025 bekannt, dass es 444 TAO-Token, die native digitale Anlage des Bittensor-Netzwerks, gekauft und die Token sofort bei RoundTable 21, einem führenden Bittensor-Validator, gestaked hat.

Diese Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein in der neuen langfristigen Strategie von NextGen, traditionelle Kapitalmärkte mit dem sich schnell entwickelnden Bereich der dezentralen KI und digitalen Netzwerke zu verbinden. Durch die sofortige Einbringung seiner TAO-Token hat das Unternehmen:

eine sofortige, skalierbare, infrastrukturgetriebene Einnahmequelle geschaffen, die die Einkommensbasis des Unternehmens diversifiziert; und

stärkt seine Grundlage für den Einstieg in den Validator-Betrieb, die Subnetz-Entwicklung und andere KI-fokussierte Möglichkeiten im gesamten Bittensor-Netzwerk.

Wie in der Börsenzulassungserklärung des Unternehmens beschrieben, wird NextGen seine Expansion in den Bereichen Kryptowährungs-Mining, Staking, Blockchain-Infrastruktur-Support und damit verbundene Aktivitäten (zusammenfassend als „Digital Asset Infrastructure Operations” bezeichnet) fortsetzen. Diese strategische Expansion steht im Einklang mit den technischen Fähigkeiten des Unternehmens und spiegelt seine langfristige Vision für skalierbares, technologiegetriebenes Wachstum wider.