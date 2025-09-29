Analysten schlagen Alarm: Hier droht der Total-Crash

"Die mangelnde Dynamik bei den US-Verschreibungen von Wegovy, Ozempic und Rybelsus macht uns hinsichtlich des kurzfristigen Wachstumsprofils vorsichtig", schrieb das von Thibault Boutherin geleitete Team.

Das Kursziel von Novo Nordisk wurde von 380 auf 300 Kronen ( 50,91 Euro auf 40,19 Euro) gesenkt, die Aktien fielen am Montag im vorbörslichen US-Handel um über 3 Prozent. Die Analysten gaben als Begründung an, dass dem Arzneimittelhersteller angesichts der nachlassenden Verschreibungsrate in den USA für Wegovy, Ozempic und Rybelsus, der zunehmenden Konkurrenz und des drohenden Preisdrucks ein "harter Weg" bevorstehe.

Damit hat die Investmentbank das bisher niedrigste Kursziel für die Novo Nordisk-Aktie vergeben. Der ehemalige Hoffnungsträger in der Pharmabranche hat an der Börse in Dänemark 2025 bereits rund 46 Prozent an Wert verloren – allein auf Sicht der letzten fünf Handelstage ging es um mehr als elf Prozent abwärts.

Novo Nordisk hatte zuletzt mit zahlreichen Gegenwindfaktoren zu kämpfen. So belastet unter anderem eine Sammelklage den Pharmakonzern: Bis Dienstag, den 30. September können sich Anleger noch als Kläger melden.

Wer die Aktie zwischen Mai und Juli 2025 hielt, hat die Möglichkeit, finanzielle Entschädigung zu fordern. Den Führungskräften des Unternehmens werden möglicher Wertpapierbetrug und illegale Geschäftspraktiken vorgeworfen.

Zudem hat der Pharmariese auch mit operativen Problemen zu kämpfen. Konkurrenz insbesondere durch günstige Nachahmermedikamente macht dem Unternehmen ebenso zu schaffen wie der Kampf um Marktanteile insbesondere im Markt für Abnehmmedikamente.

US-Konkurrent Eli Lilly hat beispielsweise die Abnehmpille entwickelt. Neben der einfachen Einnahme im Vergleich zu einer Spritze soll die Pille von Eli Lilly zugleich Cholesterin und Blutdruckwerte verbessern. Sie nützt also zu mehr als zum reinen Abnehmen. Außerdem sei sie – sagen Analysten – einfacher herzustellen und damit kostengünstiger.

Ein Ende des Abwärtstrends dürfte nur mit Studienerfolgen und klaren Differenzierungsmerkmalen gegenüber Wettbewerbern möglich sein.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion