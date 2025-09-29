    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Keine Angst vor einem ERP-Wechsel

    Stuttgart (ots) - Eine Modernisierung des ERP-Systems bringt viele konkrete
    Vorteile mit sich

    In dieser Pressemitteilung: Vorteile (Studien), Kriterien für die Auswahl,
    Anwendungsbeispiel

    Viele Unternehmen sind mit ihrem aktuellen System für Enterprise Ressource
    Planning (ERP) unzufrieden, fürchten jedoch den Aufwand und die Risiken eines
    Wechsels. Laut Trovarit-Studie "ERP in der Praxis" liegt das Durchschnittsalter
    von ERP-Systemen bei über 13 Jahren. Veraltete Systeme behindern die
    Digitalisierung, da sie moderne Anforderungen wie beispielsweise
    Echtzeit-Datenanalysen oft nicht erfüllen. Dennoch zögern laut einer Umfrage des
    Deutschen Industrie- und Handelskammertages von diesem Jahr rund 70 Prozent der
    Mittelständler, ein neues System einzuführen, aus Sorge vor hohen Kosten und
    Komplexität.

    "Wer in der Vergangenheit verharrt aus Angst vor der Zukunft, gefährdet seine
    Wettbewerbsfähigkeit", sagt Christian Biebl, Geschäftsführer des Stuttgarter
    ERP-Herstellers Planat. Das deutsche Unternehmen bietet seit 1981 seine
    skalierbare ERP-Standardsoftware FEPA speziell für den produzierenden
    Mittelstand an. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Software erfolgt
    durchweg in Deutschland. Die Kundenunterstützung von der Erstberatung über die
    Implementierung und Anpassung an kundenspezifische Anforderungen bis hin zur
    fortlaufenden Betreuung übernimmt der Hersteller selbst nach dem Motto
    "Software, Consulting und Service aus einer Hand."

    Vorteile eines modernen ERP-Systems

    Moderne ERP-Systeme sind essenziell, um Prozesse zu optimieren und
    wettbewerbsfähig zu bleiben. Sie fördern Transparenz, Effizienz und
    datenbasierte Entscheidungen. Die Vorteile im Überblick:

    1. Prozesseffizienz und Zeitersparnis durch die Automatisierung von
    Geschäftsprozessen und die Reduzierung manueller Tätigkeiten. Laut der
    PwC-Studie "Digital Factory Transformation Survey"* lassen sich die
    Prozesskosten durch digitale Transformation um bis zu 31 Prozent senken.

    2. Verbesserte Datenintegration und Transparenz durch die Verknüpfung aller
    Geschäftsbereiche in einer Plattform. Der IDC Report "Worldwide Data and Content
    Technologies 2023 Predictions"** schätzt, dass die Integration verschiedener
    Datenquellen die manuelle Dateneingabe und damit verbundene Fehler um bis zu 40
    Prozent reduzieren kann.

    3. Skalierbarkeit und Flexibilität durch Module, die sich an das
    Unternehmenswachstum anpassen. Die Bitkom-Studie "Digital Index Office 2024"***
    gibt an, dass 78 Prozent der mittelständischen Unternehmen in Deutschland
    ERP-Systeme einsetzen, um Prozesse zu optimieren und sich schneller an neue
    Anforderungen anzupassen, insbesondere durch die Integration moderner
