Keine Angst vor einem ERP-Wechsel

Viele Unternehmen sind mit ihrem aktuellen System für Enterprise Ressource

Planning (ERP) unzufrieden, fürchten jedoch den Aufwand und die Risiken eines

Wechsels. Laut Trovarit-Studie "ERP in der Praxis" liegt das Durchschnittsalter

von ERP-Systemen bei über 13 Jahren. Veraltete Systeme behindern die

Digitalisierung, da sie moderne Anforderungen wie beispielsweise

Echtzeit-Datenanalysen oft nicht erfüllen. Dennoch zögern laut einer Umfrage des

Deutschen Industrie- und Handelskammertages von diesem Jahr rund 70 Prozent der

Mittelständler, ein neues System einzuführen, aus Sorge vor hohen Kosten und

Komplexität.







Wettbewerbsfähigkeit", sagt Christian Biebl, Geschäftsführer des Stuttgarter

ERP-Herstellers Planat. Das deutsche Unternehmen bietet seit 1981 seine

skalierbare ERP-Standardsoftware FEPA speziell für den produzierenden

Mittelstand an. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Software erfolgt

durchweg in Deutschland. Die Kundenunterstützung von der Erstberatung über die

Implementierung und Anpassung an kundenspezifische Anforderungen bis hin zur

fortlaufenden Betreuung übernimmt der Hersteller selbst nach dem Motto

"Software, Consulting und Service aus einer Hand."



Vorteile eines modernen ERP-Systems



Moderne ERP-Systeme sind essenziell, um Prozesse zu optimieren und

wettbewerbsfähig zu bleiben. Sie fördern Transparenz, Effizienz und

datenbasierte Entscheidungen. Die Vorteile im Überblick:



1. Prozesseffizienz und Zeitersparnis durch die Automatisierung von

Geschäftsprozessen und die Reduzierung manueller Tätigkeiten. Laut der

PwC-Studie "Digital Factory Transformation Survey"* lassen sich die

Prozesskosten durch digitale Transformation um bis zu 31 Prozent senken.



2. Verbesserte Datenintegration und Transparenz durch die Verknüpfung aller

Geschäftsbereiche in einer Plattform. Der IDC Report "Worldwide Data and Content

Technologies 2023 Predictions"** schätzt, dass die Integration verschiedener

Datenquellen die manuelle Dateneingabe und damit verbundene Fehler um bis zu 40

Prozent reduzieren kann.



3. Skalierbarkeit und Flexibilität durch Module, die sich an das

Unternehmenswachstum anpassen. Die Bitkom-Studie "Digital Index Office 2024"***

gibt an, dass 78 Prozent der mittelständischen Unternehmen in Deutschland

ERP-Systeme einsetzen, um Prozesse zu optimieren und sich schneller an neue

Anforderungen anzupassen, insbesondere durch die Integration moderner Seite 1 von 5 Seite 2 ►





