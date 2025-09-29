Planat
Keine Angst vor einem ERP-Wechsel
Stuttgart (ots) - Eine Modernisierung des ERP-Systems bringt viele konkrete
Vorteile mit sich
Vorteile mit sich
Anwendungsbeispiel
Viele Unternehmen sind mit ihrem aktuellen System für Enterprise Ressource
Planning (ERP) unzufrieden, fürchten jedoch den Aufwand und die Risiken eines
Wechsels. Laut Trovarit-Studie "ERP in der Praxis" liegt das Durchschnittsalter
von ERP-Systemen bei über 13 Jahren. Veraltete Systeme behindern die
Digitalisierung, da sie moderne Anforderungen wie beispielsweise
Echtzeit-Datenanalysen oft nicht erfüllen. Dennoch zögern laut einer Umfrage des
Deutschen Industrie- und Handelskammertages von diesem Jahr rund 70 Prozent der
Mittelständler, ein neues System einzuführen, aus Sorge vor hohen Kosten und
Komplexität.
"Wer in der Vergangenheit verharrt aus Angst vor der Zukunft, gefährdet seine
Wettbewerbsfähigkeit", sagt Christian Biebl, Geschäftsführer des Stuttgarter
ERP-Herstellers Planat. Das deutsche Unternehmen bietet seit 1981 seine
skalierbare ERP-Standardsoftware FEPA speziell für den produzierenden
Mittelstand an. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Software erfolgt
durchweg in Deutschland. Die Kundenunterstützung von der Erstberatung über die
Implementierung und Anpassung an kundenspezifische Anforderungen bis hin zur
fortlaufenden Betreuung übernimmt der Hersteller selbst nach dem Motto
"Software, Consulting und Service aus einer Hand."
Vorteile eines modernen ERP-Systems
Moderne ERP-Systeme sind essenziell, um Prozesse zu optimieren und
wettbewerbsfähig zu bleiben. Sie fördern Transparenz, Effizienz und
datenbasierte Entscheidungen. Die Vorteile im Überblick:
1. Prozesseffizienz und Zeitersparnis durch die Automatisierung von
Geschäftsprozessen und die Reduzierung manueller Tätigkeiten. Laut der
PwC-Studie "Digital Factory Transformation Survey"* lassen sich die
Prozesskosten durch digitale Transformation um bis zu 31 Prozent senken.
2. Verbesserte Datenintegration und Transparenz durch die Verknüpfung aller
Geschäftsbereiche in einer Plattform. Der IDC Report "Worldwide Data and Content
Technologies 2023 Predictions"** schätzt, dass die Integration verschiedener
Datenquellen die manuelle Dateneingabe und damit verbundene Fehler um bis zu 40
Prozent reduzieren kann.
3. Skalierbarkeit und Flexibilität durch Module, die sich an das
Unternehmenswachstum anpassen. Die Bitkom-Studie "Digital Index Office 2024"***
gibt an, dass 78 Prozent der mittelständischen Unternehmen in Deutschland
ERP-Systeme einsetzen, um Prozesse zu optimieren und sich schneller an neue
Anforderungen anzupassen, insbesondere durch die Integration moderner
