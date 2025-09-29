SCHOTT erreicht Serienfertigung von Geometric Reflective Waveguides (FOTO)

Mainz (ots) -



- SCHOTT erzielt Durchbruch bei der industriellen Fertigung von Geometric

Reflective Waveguides (dt. geometrische reflektierende Wellenleiter) für

Augmented Reality (AR) für den Consumer-Tech-Bereich

- Die Technologie ermöglicht modische Datenbrillen / Smart Glasses mit

unvergleichlichem Nutzererlebnis



Der internationale Technologiekonzern SCHOTT, ein führender Anbieter vonleistungsfähigen Materialien und High-End-Optik, hat einen Durchbruch bei derSerienfertigung von Geometric Reflective Waveguides erzielt. Damit ist SCHOTTdas erste Unternehmen, das diese Art von Wellenleitern in Serie produziert. Dasglobal tätige Unternehmen mit Sitz in Mainz profitiert dabei von seinerVorreiterrolle in der Entwicklung hochpräziser Fertigungsprozesse für dieseoptischen Elemente. Die vollständig integrierte Lieferkette und das globaleProduktionsnetzwerk des Unternehmens gewährleisten ein höchstes Maß anProduktqualität und Skalierbarkeit. SCHOTT kontrolliert die gesamteWertschöpfungskette der Waveguides, vom optischen Glas bis hin zur Prozessierungder finalen Komponente.Geometric Reflective Waveguides - im Deutschen " geometrische reflektierendeWellenleiter(https://www.schott.com/de-de/products/schott-reflective-waveguides-p1001190) "- sind eine optische Technologie, die in Wearables fürAugmented-Reality-Anwendungen zum Einsatz kommt. Sie agieren in Smart Glassesals durchsichtiges Brillenglas, das digitale Inhalte in das Sichtfeld desBenutzers übertragen kann - und das in makelloser Bildqualität und mitbeispielloser Energieeffizienz. Dies macht die Herstellung modischer undleichter AR-Brillen, die problemlos über den Tag hinweg getragen werden können,erst möglich.Volle Kontrolle der WertschöpfungsketteNach Investitionen in die Expansion seiner globalen Produktionsinfrastruktur istSCHOTT das erste Unternehmen weltweit, das in der Lage ist, Geometric ReflectiveWaveguides(https://www.schott.com/de-de/products/schott-reflective-waveguides-p1001190) ingroßen Mengen herzustellen. SCHOTT kontrolliert dabei die gesamteWertschöpfungskette, beginnend bei der Schmelze von hochwertigem optischem Glasin Deutschland. Dieses Spezialglas wird dann in Asien zu ultraflachen Wafernweiterverarbeitet, optisch vakuumbeschichtet, bevor die Weiterverarbeitung zumBildwellenleiter mit engsten geometrischen Toleranzen erfolgt."Mit unserem Durchbruch in der Massenfertigung von Geometric ReflectiveWaveguides öffnen wir die Tür zu einer neuen Realität", sagt Dr. Rüdiger