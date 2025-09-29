    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSCHOTT Pharma AktievorwärtsNachrichten zu SCHOTT Pharma

    Augmented Reality für die Masse

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    SCHOTT erreicht Serienfertigung von Geometric Reflective Waveguides (FOTO)

    Mainz (ots) -

    - SCHOTT erzielt Durchbruch bei der industriellen Fertigung von Geometric
    Reflective Waveguides (dt. geometrische reflektierende Wellenleiter) für
    Augmented Reality (AR) für den Consumer-Tech-Bereich
    - Die Technologie ermöglicht modische Datenbrillen / Smart Glasses mit
    unvergleichlichem Nutzererlebnis

    Pressemeldung online lesen | Bilddownload (https://www.schott.com/de-de/news-and
    -media/pressemitteilungen/2025/schott-erreicht-serienfertigung-fuer-reflektieren
    de-wellenleiter)

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SCHOTT Pharma AG!
    Long
    19,31€
    Basispreis
    1,76
    Ask
    × 11,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    22,34€
    Basispreis
    0,18
    Ask
    × 11,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der internationale Technologiekonzern SCHOTT, ein führender Anbieter von
    leistungsfähigen Materialien und High-End-Optik, hat einen Durchbruch bei der
    Serienfertigung von Geometric Reflective Waveguides erzielt. Damit ist SCHOTT
    das erste Unternehmen, das diese Art von Wellenleitern in Serie produziert. Das
    global tätige Unternehmen mit Sitz in Mainz profitiert dabei von seiner
    Vorreiterrolle in der Entwicklung hochpräziser Fertigungsprozesse für diese
    optischen Elemente. Die vollständig integrierte Lieferkette und das globale
    Produktionsnetzwerk des Unternehmens gewährleisten ein höchstes Maß an
    Produktqualität und Skalierbarkeit. SCHOTT kontrolliert die gesamte
    Wertschöpfungskette der Waveguides, vom optischen Glas bis hin zur Prozessierung
    der finalen Komponente.

    Geometric Reflective Waveguides - im Deutschen " geometrische reflektierende
    Wellenleiter
    (https://www.schott.com/de-de/products/schott-reflective-waveguides-p1001190) "
    - sind eine optische Technologie, die in Wearables für
    Augmented-Reality-Anwendungen zum Einsatz kommt. Sie agieren in Smart Glasses
    als durchsichtiges Brillenglas, das digitale Inhalte in das Sichtfeld des
    Benutzers übertragen kann - und das in makelloser Bildqualität und mit
    beispielloser Energieeffizienz. Dies macht die Herstellung modischer und
    leichter AR-Brillen, die problemlos über den Tag hinweg getragen werden können,
    erst möglich.

    Volle Kontrolle der Wertschöpfungskette

    Nach Investitionen in die Expansion seiner globalen Produktionsinfrastruktur ist
    SCHOTT das erste Unternehmen weltweit, das in der Lage ist, Geometric Reflective
    Waveguides
    (https://www.schott.com/de-de/products/schott-reflective-waveguides-p1001190) in
    großen Mengen herzustellen. SCHOTT kontrolliert dabei die gesamte
    Wertschöpfungskette, beginnend bei der Schmelze von hochwertigem optischem Glas
    in Deutschland. Dieses Spezialglas wird dann in Asien zu ultraflachen Wafern
    weiterverarbeitet, optisch vakuumbeschichtet, bevor die Weiterverarbeitung zum
    Bildwellenleiter mit engsten geometrischen Toleranzen erfolgt.

    "Mit unserem Durchbruch in der Massenfertigung von Geometric Reflective
    Waveguides öffnen wir die Tür zu einer neuen Realität", sagt Dr. Rüdiger
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SCHOTT Pharma - A3ENQ5 - DE000A3ENQ51

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SCHOTT Pharma. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Augmented Reality für die Masse SCHOTT erreicht Serienfertigung von Geometric Reflective Waveguides (FOTO) - SCHOTT erzielt Durchbruch bei der industriellen Fertigung von Geometric Reflective Waveguides (dt. geometrische reflektierende Wellenleiter) für Augmented Reality (AR) für den Consumer-Tech-Bereich - Die Technologie ermöglicht modische …