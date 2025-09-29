Augmented Reality für die Masse
SCHOTT erreicht Serienfertigung von Geometric Reflective Waveguides (FOTO)
Mainz (ots) -
Der internationale Technologiekonzern SCHOTT, ein führender Anbieter von
leistungsfähigen Materialien und High-End-Optik, hat einen Durchbruch bei der
Serienfertigung von Geometric Reflective Waveguides erzielt. Damit ist SCHOTT
das erste Unternehmen, das diese Art von Wellenleitern in Serie produziert. Das
global tätige Unternehmen mit Sitz in Mainz profitiert dabei von seiner
Vorreiterrolle in der Entwicklung hochpräziser Fertigungsprozesse für diese
optischen Elemente. Die vollständig integrierte Lieferkette und das globale
Produktionsnetzwerk des Unternehmens gewährleisten ein höchstes Maß an
Produktqualität und Skalierbarkeit. SCHOTT kontrolliert die gesamte
Wertschöpfungskette der Waveguides, vom optischen Glas bis hin zur Prozessierung
der finalen Komponente.
Geometric Reflective Waveguides - im Deutschen " geometrische reflektierende
Wellenleiter
(https://www.schott.com/de-de/products/schott-reflective-waveguides-p1001190) "
- sind eine optische Technologie, die in Wearables für
Augmented-Reality-Anwendungen zum Einsatz kommt. Sie agieren in Smart Glasses
als durchsichtiges Brillenglas, das digitale Inhalte in das Sichtfeld des
Benutzers übertragen kann - und das in makelloser Bildqualität und mit
beispielloser Energieeffizienz. Dies macht die Herstellung modischer und
leichter AR-Brillen, die problemlos über den Tag hinweg getragen werden können,
erst möglich.
Volle Kontrolle der Wertschöpfungskette
Nach Investitionen in die Expansion seiner globalen Produktionsinfrastruktur ist
SCHOTT das erste Unternehmen weltweit, das in der Lage ist, Geometric Reflective
Waveguides
(https://www.schott.com/de-de/products/schott-reflective-waveguides-p1001190) in
großen Mengen herzustellen. SCHOTT kontrolliert dabei die gesamte
Wertschöpfungskette, beginnend bei der Schmelze von hochwertigem optischem Glas
in Deutschland. Dieses Spezialglas wird dann in Asien zu ultraflachen Wafern
weiterverarbeitet, optisch vakuumbeschichtet, bevor die Weiterverarbeitung zum
Bildwellenleiter mit engsten geometrischen Toleranzen erfolgt.
"Mit unserem Durchbruch in der Massenfertigung von Geometric Reflective
Waveguides öffnen wir die Tür zu einer neuen Realität", sagt Dr. Rüdiger
