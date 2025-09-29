aDvens stellt SOC Maturity Assessment vor
München (ots) - aDvens, eines der führenden unabhängigen Unternehmen für
Cybersicherheit in Europa, bietet Organisationen und Unternehmen ein SOC
Maturity Assessment (SMA) an. Dabei wird das Security Operations Center (SOC)
strukturiert bewertet sowie Menschen, Prozesse und Technologien gleichermaßen
betrachtet. Ziel ist die Weiterentwicklung der eigenen Sicherheitsstrategie.
Das SOC ist das Herzstück einer jeden Cyberabwehr. Es erkennt Bedrohungen,
reagiert auf Sicherheitsvorfälle und schützt digitale Werte. Viele SOCs arbeiten
aber nicht so effektiv, wie es auf den ersten Blick scheint. Deshalb bietet
aDvens (https://www.advens.de) im Rahmen eines SOC Maturity Assessments
(https://www.advens.com/de/consulting/soc-maturity-assessment/) an, ein
eindeutiges Bild über die Leistungsfähigkeit des eingesetzten SOCs sowie
Empfehlungen zu erhalten, um dieses besser auf künftige Bedrohungen
vorzubereiten.
Das Assessment bietet eine umfassende Bewertung des SOC-Reifegrads, eine klare
Analyse von Stärken und Verbesserungspotenzial sowie maßgeschneiderte
Handlungsempfehlungen für den nächsten Entwicklungsschritt.
Das SMA erfolgt in vier Schritten:
1. Assessment-Workshop : Durchführung mit Hilfe eines strukturierten Fragebogens
2. Analyse & Maßnahmen : Einordnung des SOC-Reifegrads und Entwicklung
individueller Optimierungsschritte
3. Abschlussworkshop : Besprechung der Resultate und Übergabe des
Abschlussberichts
4. Umsetzung (optional): Begleitung durch aDvens bei der Implementierung der
empfohlenen Maßnahmen
Über aDvens
aDvens ist ein führendes, unabhängiges europäisches Unternehmen für
Cybersicherheit. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist der Name des Unternehmens
sein Leitbild. aDvens steht für "Together and Ahead" ("Gemeinsam und voraus").
Seine Mission ist es, öffentliche und private Organisationen vor
Cyberbedrohungen zu schützen - und das rund um die Uhr. Das Unternehmen
beschäftigt über 600 Mitarbeiter:innen und ist in Frankreich, Deutschland,
Spanien und Italien präsent. aDvens bietet Managed Detection & Response Services
(SOC-as-a-Service) und ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich Cybersecurity
und OT Security. aDvens ist als qualifizierter APT-Response-Dienstleister beim
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gelistet.
Über aDvens
aDvens ist ein führendes, unabhängiges europäisches Unternehmen für
Cybersicherheit. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist der Name des Unternehmens
sein Leitbild. aDvens steht für "Together and Ahead" ("Gemeinsam und voraus").
Seine Mission ist es, öffentliche und private Organisationen vor
Cyberbedrohungen zu schützen - und das rund um die Uhr. Das Unternehmen
beschäftigt über 600 Mitarbeiter:innen und ist in Frankreich, Deutschland,
Spanien und Italien präsent. aDvens bietet Managed Detection & Response Services
(SOC-as-a-Service) und ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich Cybersecurity
und OT Security. aDvens ist als qualifizierter APT-Response-Dienstleister beim
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gelistet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SMA Solar Technology - A0DJ6J - DE000A0DJ6J9
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SMA Solar Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
bugs268 schrieb 08.09.25, 09:32
SMA hat wieder mein Ausstiegsnivau erreicht- schon interessant welche Geschichten die Börse schreibt - ich bleibe draußen. Im Moment ist nicht zu erklären was hier passiert.mitdiskutieren »
rabajatis schrieb 03.09.25, 11:22
mitdiskutieren »
Das Unternehmen hat zuletzt per 30.05.2025 eine Nettoliquidität von 135 Millionen Euro ausgewiesen. Ende 2024 waren es nur 84 Millionen Euro. Möglich wurde dies durch den Forderungseinzug. Klingt erstmal gut. ABER!:
Per 30.06.2025 hatte man jetzt in der Halbjahresbilanz Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 232 Millionen Euro, während der Forderungsbestand nur 150 Millionen Euro betrug. Also ein negatives Saldo von 83 Millionen Euro versus 62 Millionen Euro plus zum Jahresende 2024.
Dazu kommt, das man allein erhaltene Anzahlungen von sage und schreibe 168 Millionen Euro (!) in der Bilanz hat, aus der vertragliche Verpflichtungen zur Ausführung der Aufträge und damit kommende entstehende Kosten entstehen. Dazu kommen weitere Anzahlungen.
Im Kern ist die historisch gute Finanzposition von SMA Solar also längst Geschichte und das Unternehmen finanziert sich heute durch sehr hohe Anzahlungen der Kunden und seit diesem Jahr auch auf Kosten der Lieferanten. Sonst wäre die Firma wohl längst in sehr starker finanzieller Bedrängnis, wenn es diese beiden Faktoren nicht gäbe. Insofern ist es ja noch unverständlicher, welche "Lahmarschigkeit" das Management seit Ende 2023 an den Tag legt und in welchem rasanten Tempo hier die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens durch Nicht-Handeln aus der Hand gegeben wurde.
Die Hütte brennt gewaltig und steht kurz vor dem Abbrennen - aber man ist in der Gedankenwelt immer noch im Gestern und scheint die Bedrohung gar nicht wahrzunehmen. Wohl selten wurde ein Unternehmen in so kurzer Zeit so stark an die Wand gefahren. Und auch jetzt offenbar immer noch keine ausreichende Reaktion auf die stark bestandsgefährdenden horrenden Verluste bei HBS. Man muss hier als Aktionär mit dem Schlimmsten - sprich den Totalverlust - rechnen.
rabajatis schrieb 02.09.25, 11:59
mitdiskutieren »
Nein. Large Scale läuft ja top. Batteriespeichersysteme dito. Altenso - eine Perle.
Aber man muss als Management doch zur Kenntnis nehmen, das in Deutschland das Aufkommen der Balkonsolaranlagen und die massiven vom Gesetzgber verordneten Kostensteigerungen für den Bau einer Photovoltaikanlage über 2 kWh den Markt für Kleinanlagen vollkommen verändert haben.
Man muss heute offenbar als privater Hausbesitzer eine komplett neuer Schalttafel installieren lassen, wenn man eine Photovoltaikanlage an des Netz anschließen will. Da entstehen leicht 5.000 Euro Installationskosten allein dafür - das Mehrfache einer kompleten Balkonsolaranlage mit Speicher! Dazu der von den Netzbetreibern seit Jahrzehnten torpedierte Ausbau eines intelligenten Stromnetzes mit Smartmetern beim Endkunden.
Dazu die von den Netzbetreibern mancherorts massiv verzögerte Bearbeitung von Anschlussanträgen und Auszahlung von Einspeisevergütungen. Da muss man ja nicht selten ein Jahr auf den Anschluss und ein weiteres Jahr auf die erste Auszahlung warten. Das betrifft besonders den gewerblichen Bereich, der eine Anlage meist auf Kredit finanziert und sich solche Verzögerungen gar nicht leisten kann.
Es wurde vm Gesetzgeber und von den Netzbetreibern wirklich einiges gemacht, damit sich der Markt in "ganz klein" und "ganz groß" spaltet und der Markt für HBS von SMA Solar quasi fast verschwindet. Und da muss man doch die Erwartung haben, das ein Management eines Fachunternehmens das erkennt - wenn ich als vollkommener Laie das schon sehe.
Aber das ist hier offenbar nicht der Fall! Man hat die zugegebenermaßen rasante Marktveränderung nicht kommen sehen. Das Thema Balkonsolaranlagen mit "Plug and play" und dessen Auswirkung auf frühere Heiminstallationen über Handwerker wurde vollkommen unterschätzt. Und offenbar ist es im Ausland nicht anders. Und man reagiert da nicht drauf wie es notwendig wäre. Man hofft und hofft das der alte Markt zurückkommt. Aber wie soll das gehen?
Wie geschrieben verändert sich der Markt vielmehr in die Richtung, das frühere Balkonsolaranlagen zu größeren Eigenverbrauchsanlagen ausgebaut werden. Bzw. es soll so sein, das offiziell in Deutschland rund 1 Million Balkonsolaranlagen angemeldet sind. Aber es werden weitere 4 Millionen nicht angemeldete Anlagen vermutet. Mancher Hausbesitzer soll mit getrennten Stromkreisen auch gleich mehrere Balkonsolaranlagen betreiben. Amortisationszeiten 2, 3 Jahre und nicht wie bei Heiminstallationen vorher 15 oder 20 Jahre! Das muss man als Management von SMA Solar doch sehen!
