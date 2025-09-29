aDvens stellt SOC Maturity Assessment vor

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSMA Solar Technology AktievorwärtsNachrichten zu SMA Solar Technology
    München (ots) - aDvens, eines der führenden unabhängigen Unternehmen für
    Cybersicherheit in Europa, bietet Organisationen und Unternehmen ein SOC
    Maturity Assessment (SMA) an. Dabei wird das Security Operations Center (SOC)
    strukturiert bewertet sowie Menschen, Prozesse und Technologien gleichermaßen
    betrachtet. Ziel ist die Weiterentwicklung der eigenen Sicherheitsstrategie.

    Das SOC ist das Herzstück einer jeden Cyberabwehr. Es erkennt Bedrohungen,
    reagiert auf Sicherheitsvorfälle und schützt digitale Werte. Viele SOCs arbeiten
    aber nicht so effektiv, wie es auf den ersten Blick scheint. Deshalb bietet
    aDvens (https://www.advens.de) im Rahmen eines SOC Maturity Assessments
    (https://www.advens.com/de/consulting/soc-maturity-assessment/) an, ein
    eindeutiges Bild über die Leistungsfähigkeit des eingesetzten SOCs sowie
    Empfehlungen zu erhalten, um dieses besser auf künftige Bedrohungen
    vorzubereiten.

    Das Assessment bietet eine umfassende Bewertung des SOC-Reifegrads, eine klare
    Analyse von Stärken und Verbesserungspotenzial sowie maßgeschneiderte
    Handlungsempfehlungen für den nächsten Entwicklungsschritt.

    Das SMA erfolgt in vier Schritten:

    1. Assessment-Workshop : Durchführung mit Hilfe eines strukturierten Fragebogens
    2. Analyse & Maßnahmen : Einordnung des SOC-Reifegrads und Entwicklung
    individueller Optimierungsschritte
    3. Abschlussworkshop : Besprechung der Resultate und Übergabe des
    Abschlussberichts
    4. Umsetzung (optional): Begleitung durch aDvens bei der Implementierung der
    empfohlenen Maßnahmen

    Über aDvens

    aDvens ist ein führendes, unabhängiges europäisches Unternehmen für
    Cybersicherheit. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist der Name des Unternehmens
    sein Leitbild. aDvens steht für "Together and Ahead" ("Gemeinsam und voraus").
    Seine Mission ist es, öffentliche und private Organisationen vor
    Cyberbedrohungen zu schützen - und das rund um die Uhr. Das Unternehmen
    beschäftigt über 600 Mitarbeiter:innen und ist in Frankreich, Deutschland,
    Spanien und Italien präsent. aDvens bietet Managed Detection & Response Services
    (SOC-as-a-Service) und ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich Cybersecurity
    und OT Security. aDvens ist als qualifizierter APT-Response-Dienstleister beim
    Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gelistet.

