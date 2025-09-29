Cytophage erhält staatliche Unterstützung durch die „France Biomanufacturing Mission“ für den Eintritt in den europäischen Markt

Winnipeg, den 29. September 2025 - Cytophage Technologies („Cytophage“ oder „das Unternehmen“) (TSXV:CYTO / FWB:70G) gab seine Teilnahme an der kanadischen Bioproduktionsmission bekannt, die vom 21. bis 25. September 2025 im Rahmen des Canadian International Innovation Programs (CIIP) in Lyon und Paris, Frankreich, stattfand.

Diese von der Regierung geleitete Initiative, die von Global Affairs Canada und dem National Research Council of Canada organisiert wurde, brachte führende kanadische Unternehmen zusammen, um Möglichkeiten für gemeinsame Innovationen innerhalb der französischen Bioökonomie zu erkunden.

„Wir haben uns mit potenziellen europäischen Partnern auf dieser Mission zusammengetan, um die weltweite Vermarktung unserer Bakteriophagenprodukte voranzutreiben”, sagte Dr. Steven Theriault, CEO von Cytophage. „Es war uns eine Ehre, gemeinsam mit unseren geschätzten Branchenkollegen die kanadische Innovationskraft zu vertreten, und wir sind dankbar für die Unterstützung dieser Mission durch die Bundesregierung. Wir bedanken uns herzlich beim Trade Commissioner Service | Service des délégués commerciaux of Canada und dem Canadian International Innovation Program (CIIP) für die Ermöglichung dieser Initiative.“

Die Teilnahme an dieser Mission ermöglichte es Cytophage, seine innovativen Bakteriophagenprodukte für die Gesundheit von Mensch und Tier vorzustellen, insbesondere auf dem 10. Bioproduktionskongress in Lyon, Frankreich, der wichtigsten Veranstaltung für die biopharmazeutische Herstellung in Europa. Die Teilnahme des Unternehmens umfasste Einzelgespräche und zahlreiche Networking-Möglichkeiten, die darauf abzielten, neue Partnerschaften im Bereich der biologischen Herstellung aufzubauen und den Eintritt des Unternehmens in den EU-Markt zu beschleunigen. Das Programm umfasste auch hochrangige Besuche bei französischen Branchenführern, Universitätskliniken und Innovationsclustern.

Cytophage wird die Gespräche mit führenden europäischen Tiergesundheitsunternehmen über Vertriebsmöglichkeiten für seine Bakteriophagenprodukte für Tiere fortsetzen, nachdem kürzlich erfolgreiche Pilotstudien in Europa abgeschlossen wurden (siehe Pressemitteilung vom 23. September 2025). Cytophage wird auch groß angelegte Forschungs- und Entwicklungskooperationen prüfen, die sich aus den Gesprächen während der Mission ergeben haben, und dabei weiterhin seine proprietäre Plattform für die Entwicklung von Bakteriophagen nutzen, um das internationale Wachstum voranzutreiben.