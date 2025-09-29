DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Prosus auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die geplante Übernahme des Online-Autoportals La Centrale sei der angekündigte strategische Schritt der Internet-Holdinggesellschaft in Frankreich, kommentierte Silvia Cuneo in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die implizite Bewertung von 1.1 Milliarden Euro liege wohl etwa im Rahmen anderer europäischer Branchenunternehmen./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 59,29EUR auf Tradegate (29. September 2025, 13:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Silvia Cuneo

Analysiertes Unternehmen: Prosus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

