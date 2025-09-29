53 0 Kommentare Edison's Insightful Report on Gresham House Energy Storage Fund (GRID)

Gresham House Energy Storage Fund (GRID) has electrified its financial performance with a striking 76.9% surge in portfolio revenues. This impressive growth is mirrored in a 97.6% rise in EBITDA, reaching £20.5 million. Despite a slight dip in NAV per share, the board's strategic choice to reinvest rather than distribute dividends aims to double capacity by 2027-28. With a robust industry outlook and increased battery usage, GRID is poised for a bright future.

Gresham House Energy Storage Fund (GRID) reported a 76.9% year-on-year increase in underlying portfolio revenues, reaching £31.7 million for H125.

EBITDA rose by 97.6% to £20.5 million, driven by improved revenue rates and increased operational capacity of 1,072 MW.

NAV per share declined by 1.5% to 107.71p, mainly due to reduced third-party revenue forecasts, which negatively impacted NAV by 11.54p.

The board has opted for minimal dividends through 2026, prioritizing reinvestment to support a three-year plan to double capacity to 3.5 GWh by 2027-28.

GRID's net debt was reported at £111.8 million as of June 30, 2025.

Management expressed confidence in the industry's outlook, particularly regarding the National Energy System Operator's commitment to increasing battery usage.

The next important date, quarterly report, at Gresham House Energy Storage Fund PLC is on 29.09.2025.



