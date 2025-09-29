    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElectronic Arts AktievorwärtsNachrichten zu Electronic Arts

    Starke Performance Electronic Arts Aktie legt zu - 29.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Electronic Arts Aktie bisher um +5,28 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Electronic Arts Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Electronic Arts ist ein führender Anbieter von Videospielen mit bekannten Titeln wie FIFA und The Sims. Es konkurriert mit Unternehmen wie Activision Blizzard und Ubisoft und hebt sich durch seine Sportspiele und Live-Service-Modelle ab.

    Electronic Arts Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Electronic Arts Aktie. Mit einer Performance von +5,28 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Electronic Arts investiert war, konnte einen Gewinn von +23,17 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Electronic Arts Aktie damit um +12,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,15 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +17,01 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,60 % geändert.

    Electronic Arts Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,48 %
    1 Monat +13,15 %
    3 Monate +23,17 %
    1 Jahr +27,99 %

    Informationen zur Electronic Arts Aktie

    Es gibt 250 Mio. Electronic Arts Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,29 Mrd.EUR wert.

    Jenseits der Magnificent 7 - welche US-Tech Aktien Trader im Blick haben sollten


    Webinar verpasst? Hier geht´s zur Aufzeichnung.

    Größter Buyout aller Zeiten? Diese Aktie schießt zweistellig nach oben!


    Electronic Arts steht vor einer möglichen Übernahme im Wert von 50 Milliarden Dollar. Die Aktie reagiert mit kräftigem Kurssprung und sorgt für Aufsehen.

    Hat sich’s ausgespielt?


    Die Electronic Arts-Aktie schoss am Freitag um +15% auf ein neues Allzeithoch. Was steckt hinter der Kursexplosion des Spieleentwicklers und ist die Aktie jetzt noch einen Kauf wert? Die Übernahme steht bevor Auslöser des Kurssprungs der Electronic Arts-Aktie zum Wochenschluss war die Nachricht, dass offenbar in Kürze die Übernahme des Gaming-Konzerns bevorsteht. Medienberichten zufolge wollen […] The post Electronic Arts-Aktie: Hat sich’s ausgespielt? first appeared on sharedeals.de.

    Electronic Arts Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Electronic Arts Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Electronic Arts Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Electronic Arts

    +5,24 %
    +11,06 %
    +11,77 %
    +22,20 %
    +26,44 %
    +36,43 %
    +44,93 %
    +176,93 %
    +2.432,93 %
    ISIN:US2855121099WKN:878372



